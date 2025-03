Papilloma virus, Icardi: “Vaccinare in farmarcia per dire stop all'infezione HPV”

“Somministrare il vaccino anti Papilloma virus (HPV) anche nelle farmacie: questo è l’obiettivo dell’ accordo sperimentale oggi condiviso con Federfarma e Assofarma Piemonte per garantire un servizio capillare sul territorio regionale. Con il potenziamento di questa vaccinazione potremo incrementare il numero dei vaccinati contro l’infezione da papilloma virus umano con eƯetti positivi sia in termini di riduzione delle persone che si ammalano, sia dei costi sanitari. I farmacisti, inoltre, hanno già maturato nel corso degli ultimi anni una comprovata competenza nella somministrazione dei vaccini antiCovid19 e antinfluenzali. Le politiche sanitarie della Regione Piemonte negli ultimi cinque anni hanno fatto molto per integrare maggiormente le Farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale”.

Queste sono le parole del consigliere regionale Luigi Genesio Icardi durante la conferenza stampa dal titolo: “Uniti sotto la Mole illuminata contro l’HPV” tenutasi questa mattina a Palazzo Lascaris a Torino.

Icardi aggiunge “Per me è motivo di orgoglio che dall’evento di oggi parta un’azione concreta contro l’infezione da HPV e ringrazio le associazioni LILT, ACTO e Cittadinanzattiva Piemonte che fin da subito hanno sostenuto l’iniziativa. Domani sera per la Giornata Mondiale contro l’infezione da Papilloma Virus Umano, la Mole si illuminerà di viola con la scritta STOP HPV al fine di sensibilizzare soprattutto i giovani a sottoporsi a questa vaccinazione”.

Erano presenti all’iniziativa:  il Direttore Sanitario f.f. ASL Città di Torino e Direttore Sanitario dell'Ospedale San Giovanni Bosco, dott. Michele Morandi;  il Direttore Dipartimento Patologia e Cura del bambino “Regina Margherita” AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, prof.ssa Franca Fagioli;  il Professore Ordinario Scuola di Specialità in Igiene, Università degli Studi di Torino, prof.ssa Roberta Siliquini;  il Coordinatore Rete oncologica Piemonte e Val d’Aosta, prof. Massimo Aglietta;  il Presidente di Assofarm Piemonte, dott. Mario Corrado;  il Presidente di Federfarma Piemonte, dott. Massimo Mana;  il Coordinatore Associazioni LILT Piemonte, dott. Luigi Viana;  la Presidente ACTO Piemonte, dott.ssa Elisa Picardo;  la Segretaria e il Coordinatore regionale di Cittadinanzattiva Piemonte, dott.ssa Mara Scagni e dott. Enrico Ferrario.

Il prof. Massimo Aglietta: “L’infezione da HPV è causa ben nota di cancro della cervice uterina, di altri tumori anogenitali (ano, vulva, vagina e pene) e di tumori della regione testa-collo. Si stima che l’HPV sia responsabile di circa il 97% dei tumori della cervice uterina, dell’88% dei tumori anali, del 70% dei tumori vaginali, del 50% dei tumori del pene, del 43% dei tumori vulvari e di circa il 26-30% dei tumori del distretto testa-collo”.

Il dott. Massimo Mana: “Il coinvolgimento delle farmacie territoriali nella campagna di vaccinazione potrà rappresentare un concreto e fattivo contributo per raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale contro l’ HPV”.

Il dott. Luigi Viana: “In Piemonte i dati di copertura vaccinale raggiunti sono superiori alla media nazionale. L’offerta della vaccinazione è attiva e gratuita per le ragazze e i ragazzi nell’undicesimo anno di età. Per le ragazze a partire dalle nate nel 1993 mentre per i ragazzi a partire dai nati nel 2006”.

La dott.ssa Elisa Picardo: “ACTO Piemonte ha scelto di contribuire con la scritta STOP HPV all’illuminazione della Mole per dare un segnale chiaro e diretto alla popolazione a partire dalle generazioni più giovani in quanto maggiormente esposte al contagio. Si stima che oltre l’80% delle persone sessualmente attive possa contrarre un’infezione da HPV nel corso della vita”.

La prof.ssa Franca Fagioli: “Le vaccinazioni sono uno degli strumenti di prevenzione più efficaci e potenti a disposizione della sanità pubblica. Non dobbiamo abbassare la guardia e continuare a promuovere la sensibilizzazione all’importanza dei vaccini”.

Icardi conclude ringraziando il Comune di Torino per avere concesso l’illuminazione della Mole e auspica che dall’incontro odierno nascano azioni di sensibilizzazione nuove che coinvolgano le scuole e i luoghi di aggregazione giovanile.