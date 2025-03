Sindacati bancari: Lorena Valente è la nuova segretaria generale della First Cisl Cuneo

Oggi, 3 marzo, al termine del 3° Congresso della First Cisl Cuneo, il nuovo Consiglio generale della categoria ha eletto la sua nuova segreteria.

Lorena Valente è la nuova segretaria generale della categoria e sarà affiancata da Serena Sclavo e Nicola Craveri come componenti di Segreteria.

Il congresso si è celebrato a Cuneo, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC in via Roma.

Al tavolo di presidenza erano presenti Sandro Testa, segretario generale First Piemonte e Valle d’Aosta, Enrico Solavagione, segretario generale Ust Cisl Cuneo, Luca Mellano, segretario generale First Cuneo, Luigi Bonansea e Lorena Valente, componenti uscenti della Segreteria First Cuneo, Francesco Gazzola, presidente del Congresso.

Il congresso è iniziato con l’espletamento degli adempimenti congressuali: l’insediamento della Presidenza e la nomina e l’insediamento delle varie commissioni.

Successivamente, la parola è stata data a Luca Mellano, segretario generale della First Cisl Cuneo, che, a nome suo e della Segreteria, ha presentato una relazione sia sulla situazione attuale che sul lavoro svolto in questi anni.

I temi centrali della relazione di Luca Mellano sono stati: la desertificazione bancaria, che costituisce un problema rilevante nella provincia di Cuneo. Più del 60% della popolazione cuneese, infatti, si trova senza uno sportello bancario nelle vicinanze. A questo problema si aggiunge la carenza infrastrutturale che caratterizza la nostra provincia, un ostacolo significativo per la continuità della crescita economica.

L’intelligenza artificiale, poi, avrà un impatto profondo nel settore bancario, portando a un’esplosione nell’utilizzo degli strumenti digitali e trasformando radicalmente le modalità con cui vengono prese le decisioni finanziarie. Questo cambiamento richiederà una formazione adeguata dei cittadini, affinché possano compiere scelte economiche consapevoli e informate.

Una comunità si distingue per la presenza di una banca, di una scuola e dei servizi essenziali. Se questi elementi venissero a mancare, il processo di desertificazione rischia di proseguire inesorabilmente, indebolendo ulteriormente il tessuto sociale ed economico della provincia.

Inoltre Mellano ha dichiarato: “Ho assunto l’incarico di guidare la First Cisl di Cuneo nel lontano 2020, da allora il contesto si è trasformato in maniera importante, una delle banche di riferimento della nostra provincia, cioè Ubi banca, è stata assorbita da Intesa San Paolo, due delle quattro casse di risparmio sono state incorporate da Bper Banca, nonostante questi significativi eventi, la nostra Provincia vede ancora una eterogeneità di banche presenti, ciò consente al tessuto economico della nostra terra di poter affrontare le grandi sfide del nostro tempo! Sono orgoglioso del percorso compiuto con Luigi Bonansea e Lorena Valente, entrambi, con le loro caratteristiche, mi hanno aiutato a crescere sia personalmente sia a livello organizzativo, ringrazio il direttivo tutto che collaborando in maniera fantastica a consentito una sostanziale tenuta della nostra rappresentatività. La nuova Segreteria, insieme ad un Direttivo significativamente ringiovanito, saprà essere quello lievito per affrontare le difficoltà, per cercare le soluzioni e soprattutto per compier il chiaro compito del sindacalista e cioè essere al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Al termine della relazione la mattinata è proseguita con gli interventi dei presenti per poi concludersi con l’intervento di Enrico Solavagione Segretario generale Ust Cuneo che nel suo intervento ha “toccato” svariati punti tra cui: situazione europea, la Legge di Bilancio, il protagonismo della Cisl. Altro passaggio “molto forte” è stato inerente alla Legge sulla partecipazione dei lavoratori nelle imprese “dovete dirlo alle persone che incontrate, la Legge prosegue il suo iter parlamentare e il Governo non è stato indifferente alla richiesta promossa dalla Cisl. Una Cisl che proseguirà con questa proposta. È fondamentale che sui luoghi di lavoro, ai tavoli dirigenziali ci sia un rappresentante dei lavoratori. Questa Legge porterà maggiori salari, maggiore produttività e presenza dei lavoratori nelle stanze decisionali”

Un passaggio che ha suscitato un applauso spontaneo da parte dell’assemblea è quando il Segretario ha comunicato che la Cisl cresce nel tesseramento, non solo a livello nazionale ma anche la Cisl di Cuneo è crescita nel tesseramento. “Sempre di più le persone, le lavoratrici e lavoratori si iscrivono alla Cisl. Un risultato ottenuto grazie alla posizione della Cisl che rimane autonoma, chiara e si batte per portare a casa risultati. La Cisl tutta è cresciuta perché la gente ha apprezzato il nostro modo di affrontare i problemi in questi anni”.

Altro passaggio dell’intervento del Segretario è stato sul mancato rinnovo del CCNL del Pubblico Impiego: “inaccettabile la posizione di alcuni Sindacati che nel 2018 avevano firmato aumenti al 3.4 % ed oggi si rifiutano di firmare aumenti pari al 7 %. C’è qualcosa che non ci torna… Il Sindacato deve il Sindacato ed avere in testa solo ed esclusivamente l’interesse dei lavoratori e delle lavoratrici. Non interessi di questa o quella parte politica”.

L’intervento si è concluso con i complimenti rivolti a chi in questi anni ha guidato la Fist Cuneo e un augurio di buon lavoro a chi si prenderà cura della categoria nei prossimi anni: “siete un gruppo giovane e preparato con una grande responsabilità che saprete portare avanti con la preparazione e appartenenza alla Cisl”.

La mattina si è conclusa con l’intervento di Sandro Testa, segretario generale della First Piemonte e Valle d’Aosta, il quale si è complimentato con Luca Mellano e la sua segreteria per il lavoro svolto in questi anni. Nel suo intervento, Testa ha rimarcato l’importanza che tutti gli iscritti si impegnino a “farsi portavoce” dei dipendenti ai quali vengono chiuse le filiali. Non solo la Federazione nazionale deve intervenire, ma i primi a doversi opporre devono essere quelli che lavorano in quei luoghi. Prima di tutto viene il lavoro, e le decisioni vanno prese con etica. Si è poi soffermato sull’importanza della confederalità, complimentandosi con la Ust cuneese.

Il Congresso si è concluso con l’intervento, in videoconferenza di Sabrina Brezzo, segretaria First Cisl nazionale. Nel suo intervento la segretaria ha parlato di questi argomenti: il senso di organizzazione che è stato condiviso e ha radici profonde e che continua ad essere portata avanti. “Ognuno deve essere partecipe dell’organizzazione. Tutti siamo chiamati a rigenerare legami e relazioni per un futuro giusto per chi rappresentiamo”.

La segretaria nazionale, nel suo intervento, si è complimentata con il segretario dell’UST, Solavagione, per la sua relazione, nella quale ha evidenziato, tra gli altri argomenti, l’importanza della semplicità, che non è banalità. L’importanza di semplificare i concetti non è banalizzare, ma è saper arrivare al cuore delle persone. Non sono mancate parole di ringraziamento per la collaborazione che esiste tra i Servizi della Cisl Cuneo e la categoria.

Presenti in sala e sono intervenuti: Vilma Marrone Responsabile Dipartimento Organizzativo First Cisl Nazionale, Artusio Elisabetta responsabile Nazionale Parità di genere, Matteo Galleano Segretario generale Fnp Cisl Cuneo, Vincenzo Battaglia Segretario generale Filca Cuneo, Aurora Rosolia Responsabile Caf Cisl Cuneo, Cristina Barbero Responsabile Patronato Inas Cuneo, Damiana Olivero Responsabile uff. Vertenze Cuneo.