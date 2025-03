SuperEnalotto: a Cherasco centrato un "5" da oltre 20.000 euro

Provincia di Cuneo "a segno" con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 1° marzo, come riporta Agipronews, a Cherasco è stato centrato un “5” da 20.185,50 euro nell’edicola tabacchi cartoleria in via Einaudi, 1.

Evidentemente una giocata felice per la persona che ha tentato la fortuna, fermo restando che ogni forma di gioco d'azzardo può creare dipendenza e solo molto raramente porta a vincite importanti. Secondo un recente studio la probabilità di centrare un "6" è di 13 volte inferiore a quella di essere colpito da un fulmine.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato realizzato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 4 marzo, è di 81 milioni di euro.