Tennistavolo: il mantese Giacomo Izzo si laurea campione italiano U19

Dal 28 febbraio al 2 marzo si sono tenuti a Terni i campionati Italiani giovanili di tennistavolo U19 e U21: Giacomo Izzo, atleta mantese del Milano Sport Tennistavolo, ha conquistato l’oro nel torneo più importante ed ambito della stagione agonistica giovanile, centrando il titolo di campione d’Italia nella categoria di singolo U19, superando in semifinale l’atleta dell’ASD il Circolo Prato 2010 Giacomo Allegranza per 3 a 2 ed in finale il compagno di società Matteo Fantoni, sempre per 3 a 2.

Ma i successi non finiscono qui: nell’evento a squadre arriva un’altra medaglia d’oro grazie alle vittorie ottenute con i suoi compagni di club, Alberto Garbati e Matteo Fantoni su Milano Table Tennis Accademy, TT Silver Lining ASD, APD Giovanni Castello ed in finale sul TT Cascina, tutti 3 a 0.

Inoltre nel Torneo di doppio misto in coppia con l’atleta dell’ASD TT Marco Polo Alessandra Benassi, Giacomo Izzo conquista un ottimo argento.

Per Giacomo questo è il terzo titolo Italiano giovanile in singolo, dopo quello del 2022 nella categoria U15 e nel 2024 in U17.

Gli impegni agonistici nel mese di marzo proseguiranno con il torneo del circuito WTT a Berlino e la convocazione della Nazionale per il Torneo WTT di Havirov in Repubblica Ceca e si concluderanno con i campionati Italiani Assoluti, 2^ e 3^ categoria, che si terranno a Montesilvano, in Abruzzo.