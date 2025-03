Ue, Coldiretti Piemonte: "Stop al Nutriscore sarebbe risposta a nostre battaglie"

Abbiamo sempre combattuto il Nutriscore e, se la notizia venisse confermata, sarebbe una risposta importante alle battaglie che da anni Coldiretti ha sostenuto a difesa del Made in italy e della salute dei cittadini. E’ quanto afferma Coldiretti Piemonte nel commentare le indiscrezioni su un possibile cambiamento di direzione della Commissione europea sull'etichettatura degli alimenti.

“Certo, vogliamo i fatti - sottolineano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale - e manteniamo alta l'attenzione per contrastare un sistema sostenuto dalle multinazionali che penalizza prodotti simbolo della Dieta Mediterranea, non fornendo informazioni ma facendo scattare l’allarme su alcuni prodotti per condizionare le scelte alimentari dei cittadini. Sarebbe dunque positiva questa ulteriore presa d'atto della Commissione che aggiungerebbe un tassello a difesa della Dieta Mediterranea contro chi vuole un sistema ingannevole che marchia col bollino rosso eccellenze del made in Italy ed in Piemonte, favorendo un'alimentazione basata sui cibi ultra formulati”.