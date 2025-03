Con gli Amici di Pier e Chicco un evento per sostenere progetti sociali tra Alba e la Bolivia

Non solo cene benefiche, per l'associazione Amici di Pier e Chicco, anche tornei di calcio-tennis solidali

Una cena per unire due continenti e trasformare la solidarietà in un gesto concreto. Sabato 22 marzo, nel salone polifunzionale di Piobesi d'Alba, si terrà la cena solidale Pro-Apea Bolivia e Italia, un evento organizzato dall’associazione Amici di Pier e Chicco – Apea Italia per raccogliere fondi a sostegno dei bambini di El Alto (La Paz) e dei progetti educativi sul territorio albese. L’appuntamento è alle 20, con un menù completo pensato per adulti e bambini. "Vogliamo che lo sport e l’educazione siano strumenti di crescita per tutti i ragazzi, indipendentemente da dove nascono e dalle difficoltà che incontrano nel loro percorso", spiega Stefano Salomone, presidente di Apea Italia.

L’iniziativa nasce dalla volontà di onorare la memoria di Pierluigi Naso, storico responsabile del settore calcio al gruppo sportivo Europa, e di Francesco Foglino, cooperatore albese a La Paz, scomparso nel 2022. "Pier e Chicco credevano nella forza dello sport come veicolo di valori. Il nostro impegno è far sì che la loro visione continui a vivere e ad aiutare tanti bambini e ragazzi", sottolinea Salomone.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto ad Apea Bolivia, associazione fondata da Foglino che opera nelle periferie di La Paz attraverso progetti di sport, educazione e inclusione sociale. "Insegnare il rispetto delle regole, il valore della squadra e la bellezza del gioco è un modo per dare ai ragazzi opportunità che altrimenti non avrebbero", prosegue il presidente. Parallelamente, i fondi sosterranno anche attività educative e sociali sul territorio albese, in un’ottica di solidarietà senza confini.

Il menù della cena prevede tre antipasti, primo, secondo, dolce, caffè, acqua e vino inclusi al costo di 35 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini sotto i 12 anni. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione ai numeri Stefano: 333 1915475 – Diego: 366 4995846.

Negli anni, l’associazione ha organizzato numerose iniziative, tra cui tornei di calcio-tennis che hanno visto un forte coinvolgimento della comunità, tra tocchi di palla spettacolari, momenti di condivisione e spirito di squadra. Uno degli eventi più recenti si è svolto al Renzo Saglietti del Mussotto, con la partecipazione di 16 squadre e una grande adesione del pubblico. "Il nostro obiettivo non è solo raccogliere fondi, ma creare momenti di incontro e condivisione, in cui il valore della solidarietà diventi un’esperienza concreta", conclude Salomone.

Per chi non potrà partecipare alla cena ma desidera contribuire, è possibile donare tramite Satispay (APEA ITALIA) o effettuare un bonifico all’IBAN: IT50Z583022505000000267576.