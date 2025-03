Petronas Lubricants International (Pli) rafforza la collaborazione con Cnos-Fap per la formazione dei futuri tecnici meccatronici

Petronas Lubricants International (Pli), divisione di Petronas che produce e commercializza lubrificanti e fluidi funzionali a livello globale, strategici per un progresso responsabile, etico e sostenibile, intensifica la collaborazione con l'Istituto Salesiano Cnos-Fap, centro d'eccellenza professionale, ampliando il proprio impegno nei corsi di meccatronica. Una partnership che conferma il contributo attivo di Pli nella formazione di tecnici qualificati pronti ad affrontare con competenza le sfide del mercato del lavoro.

Il nuovo accordo è stato siglato il 29 gennaio scorso al Centro Globale di Ricerca di Petronas a Santena (Torino) alla presenza della delegazione regionale di Cnos-Fap e del management di Pli.

L’obiettivo dell’intesa è quello di aprire nuove opportunità per i giovani futuri professionisti del settore, rafforzando il legame tra mondo dell'istruzione e realtà industriale. Il progetto pilota, che dal Piemonte punta ad estendersi anche a livello nazionale, consentirà agli studenti e alle studentesse di acquisire una formazione più completa, partendo dalla teoria per giungere sino allo stage in officina.

Pli, infatti, offrirà la possibilità di svolgere tirocini pratici presso le officine del Network Petronas, nell'ambito del loro percorso formativo. Tali attività si andranno ad affiancare ai già consolidati programmi di formazione teorica e alle visite guidate presso lo Stabilimento produttivo ed il Centro Globale di Ricerca e Tecnologia Petronas, centro di eccellenza nel mondo dei lubrificanti ad alto contenuto tecnologico, adiacente alla sede storica di Villastellone.

Un ruolo chiave all’interno della nuova iniziativa sarà affidato ad Adm Premium, concessionaria per la distribuzione in Piemonte e Valle D'Aosta dei marchi Petronas, che garantirà la fornitura di lubrificanti alle scuole e fungerà da promotore del progetto presso la sua capillare rete di oltre 220 officine partner presenti sul territorio piemontese.

“Il progetto pilota che avviamo in Piemonte con Cnos-Fap segna una nuova tappa in un percorso che ha già formato tanti giovani talenti. L'apertura delle nostre officine agli studenti genera un duplice vantaggio: offre ai ragazzi l'opportunità di acquisire competenze concrete sui lubrificanti in un contesto professionale reale e, al contempo, coinvolge attivamente le officine nella crescita dei futuri tecnici" dichiara Giuseppe Pedretti, Managing Director Emea Region di Petronas Lubricants International. "Come Pli, siamo particolarmente orgogliosi di essere parte integrante di questo circuito virtuoso dove la sinergia tra formazione, industria e officine crea valore per il futuro delle persone e del territorio".

“La domanda, da parte delle officine, di personale specializzato da inserire nel proprio organico è in costante crescita – aggiunge Carlo Vallero di Cnos-Fap – e questo accordo ci consentirà di mettere in contatto i nostri studenti del settore automotive con una realtà di eccellenza quale è il Network Petronas. Riteniamo il periodo di tirocinio un momento decisivo nella formazione dei nostri studenti, perché possono mettere in pratica ciò che hanno appreso e confrontarsi in prima persona con il mondo del lavoro. Sentiamo che la nostra attenzione e sensibilità verso le qualità e le competenze di ogni singolo ragazzo è pienamente condivisa da Petronas e siamo fiduciosi che questo percorso intrapreso ci porterà a colmare il gap che spesso caratterizza il passaggio dalla scuola all’attività professionale”.