Tratta Saluzzo-Savigliano: novità sul servizio treno-bus, rimodulata la linea 97

Come già previsto, da domani mercoledì 5 marzo viene rimodulato l’orario della linea bus 97 tra Saluzzo-Savigliano operata dal Consorzio Granda Bus. In funzione dell’integrazione con il servizio ferroviario, la linea 97 elimina alcune corse, modifica alcuni orari e non circola nei giorni festivi.

"Spariscono tutte le corse dirette Saluzzo-Savigliano (ad eccezione della corsa degli studenti delle Autolinee Allasia che rimane invariata e l’ultima corsa della sera che continuerà ad essere diretta) - comunicano sul sito di Grandabus -. I mezzi sulla linea 97 sono stati inoltre ridotti notevolmente e molte corse saranno a carattere scolastico. Soppresso anche il servizio festivo via Monasterolo-Scarnafigi. La precedenza al collegamento ferroviario di recente ripristino unito alla razionalizzazione dei collegamenti su gomma che viene messa in atto in tutta la Regione fa tornare la linea bus 97 una tratta a carattere prettamente locale".

L’orario integrato treno-bus è disponibile sul sito Grandabus e su quello Arenaways nella sezione Orari e Tariffe, dal quale può essere scaricato in formato pdf.

"Le modifiche attivate dal 5 marzo sono un ulteriore passo del progressivo perfezionamento della rete di trasporto pubblico locale effettuata dell’Agenzia della Mobilità Piemontese - sottolinea la Compagnia ferroviaria torinese - con la collaborazione delle imprese che operano sul territorio. I diversi attori coinvolti sono uniti dalla volontà di offrire un servizio di trasporto pubblico quanto più possibile capillare e su misura. Grazie a questa sinergia, la riattivazione della ferrovia Cuneo-Saluzzo-Savigliano non rappresenta un servizio isolato, ma si innesta in un modello integrato per la mobilità del territorio.

Proprio nell’ottica di poter offrire nel tempo un trasporto pubblico sempre più su misura, Arenaways sta raccogliendo i primi commenti dei passeggeri relativamente al servizio fin qui operato e prosegue gli incontri ad ingresso gratuito del ciclo "Parole al Treno" che promuovono un confronto diretto tra l’utenza ed il management : il prossimo si terrà il 26 marzo dalle ore 18.30 alle 20 presso la stazione di Saluzzo.

In allegato l' orario in pdf.