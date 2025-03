Sanfront, programmi di attività fisica presso la casa di riposo

Alla casa di riposo di Sanfront si stanno organizzando dei programmi di attività fisica, sotto forma di animazione ludico-motoria, in diversi ambiti applicativi, cercando di migliorare la qualità della vita delle persone.

L’attività si propone di portare un sorriso attraverso l’attività motoria nelle fasce della popolazione over 50.

Una regolare attività fisica, anche moderata, porta a diversi benefici:

• Riduce la pressione arteriosa

• Controlla il livello di glicemia

• Modula positivamente il colesterolo nel sangue

• Previene le malattie metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche e le artrosi

• Migliora i dei sintomi di ansia, stress, depressione e solitudine

• Apporta benefici all’apparato muscolare e scheletrico.

Avvicinarsi all’attività motoria, seppur moderata, è per molte persone un’occasione per rimettersi in discussione e scegliere di aver cura di sé.

In questo ambito è fondamentale l’aspetto motivazionale che può essere incoraggiato e sostenuto da personale specializzato.

La psicologia dello sport può aiutare a calibrare al meglio gli obiettivi in modo che siano adatti alla persona, realistici e “di percorso”.

Imparare una sequenza motoria, affinare la propria abilità, allenarsi in un clima amichevole e rilassato, diventano dunque occasioni uniche per sperimentare che il miglioramento nell’attività intrapresa può dare grande soddisfazione e alimentare la motivazione.

L’obiettivo finale è la promozione, la progettazione e l’attuazione di programmi di esercizio fisico adattato, soprattutto tra gli adulti, con lo scopo primario di ridurre la sedentarietà e migliorare le condizioni di benessere psico-fisico in un ambiente rilassato.