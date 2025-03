Savigliano, inaugurata la nuova sede della Protezione Civile [FOTO]

Una nuova “casa” per la Protezione civile. È stata inaugurata la nuova sede del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile “Unione Terre della Pianura” di Savigliano, Marene e Monasterolo, in via dell’Artigianato, nell'area artigianale di via Alba.

Una giornata importante, suggellata dalla consegna di numerosi riconoscimenti. A tutti i volontari dell’Unione sono state date dai sindaci e da capi-squadra una nuova “toppa” personalizzata con il proprio nominativo e una che identifica il Gruppo Intercomunale “Terre della Pianura”.

Sono stati poi stati consegnati ai coordinatori di tutti i comuni del Com 11 presenti – rappresentati da Lino Maero e Claudio Ariaudo – una targa commemorativa stampata in 3D dall’I.C. Papa Giovanni XXIII, nell’ambito della collaborazione con il laboratorio pomeridiano di tecnologia.

Ai sindaci Portera, Deninotti e Alberione, all’assessore delegato Rocco Ferraro e al presidente del coordinamento provinciale volontari Roberto Gagna è stato infine donato un ceppo in rovere per commemorare la giornata.

«Un ringraziamento – dicono dal sodalizio - va a tutte le associazioni saviglianesi che hanno preso parte all’inaugurazione. Ci ha fatto veramente piacere accogliere tutti nella nostra nuova casa. È stata una giornata di festa ed un’occasione per rendere ancora più orgogliosi i volontari del loro impegno. Un grazie anche al vice coordinatore Beppe Cobisi e al funzionario Marco Bonetto per aver curato nei fatti tutti i passaggi del trasloco».

Ora il Gruppo è al lavoro per organizzare la propria presenza alla Fiera della Meccanizzazione Agricola e alla Fiera di Primavera, ormai alle porte. È previsto l’impegno di oltre cinquanta volontari, e verrà chiesto aiuto anche agli altri Comuni del Saviglianese e del Fossanese.