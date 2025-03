Un nuovo defibrillatore per La Morra: dono dell’Associazione Pensionati

Un nuovo defibrillatore è stato ufficialmente donato il 2 marzo dall’Associazione Pensionati al Gruppo Volontari del Soccorso di La Morra, ampliando le dotazioni salvavita a disposizione del paese. Il dispositivo è stato installato all’ingresso del salone polifunzionale di piazza Vittorio, affiancandosi a quello donato in passato dalla Casa di Riposo Santissimo Crocifisso, già collocato nel cortile dell’Oratorio di San Luigi.

"È bello ricevere, ma ancora più bello e importante è dare. Pensiamo che la cooperazione tra associazioni sia un punto di forza per l’intera comunità e crei relazioni positive e utili per tutti", ha dichiarato la presidente Paola Gallina nel momento della consegna.

Un ringraziamento è arrivato anche dal sindaco di La Morra, Marialuisa Ascheri, che ha sottolineato il valore della sinergia tra le realtà associative del territorio. "A nome dell’amministrazione comunale vorrei ringraziare l’Associazione Pensionati per il dono generoso e prezioso, il Gruppo del Soccorso per l’impegno nella manutenzione dell’apparecchiatura e tutte le associazioni sempre presenti e disponibili nei confronti della nostra comunità".

L’amministrazione comunale ha evidenziato come questa collaborazione permetta di ampliare l’area protetta nel paese, garantendo interventi più rapidi in caso di emergenza. "Ognuna di queste realtà opera senza riserve nel proprio ambito e nella propria missione, ma insieme dimostrano di saper unire le forze per ‘dare’ ancora di più a La Morra", ha concluso il sindaco.