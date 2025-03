Vignolo, maggioranza e minoranza unite nel Consiglio comunale straordinario sull'espansione di una grande azienda del territorio

Ieri sera a Vignolo ha avuto luogo il Consiglio Comunale straordinario richiesto dalla minoranza per chiarire la presa di posizione dell’Amministrazione sulla richiesta di un’azienda tra le più grandi sul territorio di investire ed espandersi. Alla prima risposta negativa di dicembre la minoranza del paese che rappresenta le due liste “Uniti per Vignolo” e “Cambiamo Vigono”, ha deciso di intervenire in modo strutturato.

La richiesta di consiglio straordinario, che ricordiamo deve essere assecondata visto il regolamento del consiglio comunale, aveva in allegato una mozione che doveva essere votata e che chiedeva sostanzialmente di permettere alla ditta in questione di poter investire. Il Sindaco durante il consiglio ha letto una comunicazione verbalizzata che ricalca quasi perfettamente le richieste avanzate dalla minoranza, per questo motivo si è deciso di ritirare la mozione.

“Abbiamo ritenuto grave la mancata comunicazione della lettera inviata dalla ditta interessata a tutti i componenti del consiglio comunale - afferma il consigliere comunale Roberto Giraudo - Comunicazione tardiva che per quanto ci riguarda è stata fatta soltanto sotto sollecita richiesta del consigliere Ferrero. La minoranza deve essere parte attiva di queste vicende che sono prese nel solo interesse della nostra comunità”.

“Abbiamo ritirato la mozione perché soddisfatti del risultato. Ho voluto ricordare in consiglio di come un’azione del genere debba essere difesa a salvaguardia del tessuto produttivo del nostro territorio - afferma il consigliere comunale Denis Scotti - non ci sono vincitori e vinti. Si mette al primo posto il mantenimento di un'azienda importante del nostro paese che altrimenti avrebbe valutato di trasferirsi impoverendo in questo modo la nostra comunità. Pensiamo - continua Scotti - di essere stati fondamentali nella scelta dell’Amministrazione e di essere stati da sprone per tutto il consiglio. Questo è il ruolo di una minoranza mai preconcetta, ma anzi pronta a recepire le attività volte alla difesa del nostro territorio, con senso di responsabilità e collaborazione”.

Ha concluso gli interventi il consigliere Simone Giordano che ha voluto sottolineare: “C’è necessità di comunicare in modo istituzionale con la minoranza che a volte rimane al di fuori di notizie fondamentali. Con una comunicazione puntuale probabilmente questo consiglio comunale non ci sarebbe mai stato perchè avremmo avuto un confronto immediato trovando in breve tempo la soluzione”.