A Beinette la presentazione del libro “5 Dicembre 1984. La grande esplosione nel cielo di Cuneo “ di Renzo Dirienzi

Renzo Dirienzi presenta il suo saggio che ha il fascino del mistero e della curiosità.

A distanza di qurant’anni da questo fenomeno, un enorme bagliore, una nube colorata e dei suoni molto violenti visti e sentiti dalla Liguria di ponente e per tutte le valli cuneesi.

Le possibili spiegazioni vengono analizzate e confrontate con cura.

L’autore non ha certo la pretesa di giungere ad una definitiva spiegazione del fenomeno, ma elenca un considerevole numero di documenti e testimonianze.

Come scrive Renzo tutto ciò che si legge nel libro non è mai completamente vero ma non è neanche completamente falso.

Una interessante ricerca su un fenomeno mai del tutto chiarito con ipotesi semplici e ragionevoli.

Appuntamento a venerdì 14 marzo, alle 21, presso la biblioteca civica di Beinette Via Gauberti 15.