Il "Gruppo Storico Sbandieratori e Musici città di Cherasco" entra a far parte della famiglia delle Acli cuneesi

Il “Gruppo Storico Sbandieratori e Musici città di Cherasco”, nato nel 1982 e protagonista di tanti eventi spettacolari in Italia e all’estero, è entrato a far parte della grande famiglia delle Acli di Cuneo, affiliata al settore di “Acli arte e spettacolo popolare”.

Durante un incontro la scorsa settimana e una franca stretta di mano fra il suo presidente Giuseppe Sciolla e il presidente provinciale delle Acli cuneesi Elio Lingua, con Marco Dalmasso, coordinatore della Segreteria provinciale Acli, il sodalizio cheraschese si è affiliato e unito alle Acli mantenendo invariato il direttivo, composta da: Sciolla Giuseppe nella carica di Presidente, Bonura Giuseppe in quella di vicepresidente, Gamba Danilo e Operti Davide come consiglieri e Marco Lusso con funzioni di segretario.

Ha raccontato il presidente Sciolla presentando il suo gruppo:

“L'antica arte del gioco delle bandiere, che ha portato alla nascita del "Gruppo Storico Sbandieratori e Musici città di Cherasco", trova le sue origini nel XII secolo, quando in tutta Europa e soprattutto in Italia, in seguito ad eventi particolari come la fine di una guerra, gli alfieri delle compagnie militari cittadine festeggiavano compiendo difficili esercizi con le bandiere, che hanno così assunto un significato di pace e felicità.

Gli sbandieratori ed i musici rappresentano il cuore pulsante di Cherasco. Assieme costituiscono un corpo molto affiatato che si allena duramente ogni settimana per portare in altre città e anche all’estero questa tradizione oramai “in via di estinzione”.

Le evoluzioni di coloro che lanciano in aria le proprie bandiere e la magia del suono dei tamburini, capaci in sincrono di trasformarsi in una vera e propria orchestra sempre in movimento, regalano momenti di grande spettacolo, apprezzatissimo dal pubblico”.

Il gruppo, che è nato nel 1982 e si ispira alla data di nascita di Cherasco nell’autunno del 1243, è spinto dai valori di unione e amicizia; è composto da musici e sbandieratori, sfila per i più̀ importanti eventi territoriali e anche all’estero, come in Francia e Germania.

Per le Proloco, i Circoli Acli e i Comuni di tutta Italia si offre per sfilate ad eventi, fiere, mercatini e

rievocazioni storiche.

Il presidente delle Acli cuneesi, Elio Lingua si è detto orgoglioso per questa nuova affiliazione, che unisce i valori della cultura e dello spettacolo a quelli dell’amicizia e della collaborazione.