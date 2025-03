Fondazione CrSavigliano, un appello ad “aprire” in vista del rinnovo degli organi

È partita da qualche giorno la corsa per il rinnovo degli organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, che avverrà ufficialmente a giugno. Sergio Soave, ex parlamentare e sindaco della città, è giunto al termine del suo secondo mandato da presidente e non è quindi più ricandidabile. Una successione, la sua, che appare al momento incerta, nella fase in cui si sono aperte le candidature che potranno essere presentate fino al 7 aprile.

Mentre, come sempre succede in queste circostanze, già si rincorrono le prime indiscrezioni, due personaggi saviglianesi, estranei ai partiti e lontani dalle cordate in fase di formazione, lanciano un appello per “aprire” alla città e al territorio questa realtà. Si tratta di Martino Grindatto, uomo che arriva dal mondo della finanza e che della Fondazione CrSavigliano è stato presidente prima di Soave, e di Valerio Ferrero, imprenditore nell’ambito del Digital. Hanno elaborato un documento nel quale vengono spiegati ruolo e funzioni della Fondazione, rese noti nel dettaglio le erogazioni e indicati alcuni obiettivi di prospettiva.

Scrivono Grindatto e Ferrero: “In occasione del rinnovo del Comitato di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano abbiamo pensato di attivarci per attirare l'attenzione del territorio su questa importante scadenza e cercare di promuovere nel contempo candidature che possano portare competenze e visioni nuove, magari inaspettate, ma certamente 'consapevoli' in questo consesso durante il loro eventuale mandato. A tal fine abbiamo preparato un documento che descrive il soggetto 'Fondazione', il suo ruolo, il valore che rappresenta per il territorio ed i temi su cui un Comitato di Amministrazione è tenuto a confrontarsi. Il nostro auspicio è che il Consiglio Generale si ritrovi di fronte ad una rosa di candidati estesa ed eterogenea, all'interno della quale scegliere i nuovi membri del Comitato di Amministrazione, nella consapevolezza che il futuro si prospetta come ricco di sfide. Siamo a disposizione per chi vuole approfondire l'argomento scrivendoci alla mail qui di seguito e saremo lieti di condividere il documento preparato. La mail per contattarci è altrafondazione@gmail.com ”.

A scanso di equivoci, mettono le mani avanti precisando che nessuno dei due ha ambizioni personali, puntualizzando che il loro unico desiderio di far conoscere meglio il mondo della Fondazione, a loro avviso prezioso volano per la comunità saviglianese e il suo hinterland specie per quanto concerne il Terzo Settore.