Scarnafigi, chiude l'alimentari del paese. La minoranza: "Due proposte per risolvere, almeno temporaneamente, la situazione"

***Riceviamo e pubblichiamo***

--------------------

Il 28 febbraio 2025 è una data che gli scarnafigesi purtroppo non dimenticheranno facilmente.

Con la chiusura di Garello Market abbasserà le serrande infatti anche l’ultimo negozio di alimentari del nostro paese.

Questa chiusura peraltro segue altre cessazioni di attività commerciali che hanno impoverito sempre di più il nostro paese e lo stanno lentamente ma inesorabilmente trasformando in un “dormitorio”.

Siamo seri e certamente non incolpiamo direttamente il Sindaco e l’attuale maggioranza consiliare per la chiusura delle attività commerciali, anche se non possiamo non notare come dall’inizio della legislatura gli stessi siano apparsi più interessati a risolvere questioni interne (come cambi di Statuto e dimissioni dei consiglieri) piuttosto che lavorare per le questioni importanti che riguardano il nostro paese.

Per canto nostro, come minoranza che intende formulare una opposizione costruttiva, formuliamo queste due proposte per cercare di risolvere almeno temporaneamente la situazione che si è venuta a creare.

Innanzitutto, come già fatto in altri paesi anche a noi vicini, proponiamo di introdurre lo strumento della c.d. auto solidale, per organizzare trasporti gratuiti verso i supermercati più vicini per anziani, disabili e persone in difficoltà, vale a dire le categorie maggiormente colpite dalla chiusura dell’ultimo negozio di alimentari.

In secondo luogo, proponiamo di utilizzare l’ex chiosco, che ormai da un anno e mezzo giace desolatamente vuoto sotto l’ala comunale, come punto di rivendita degli alimentari e dei generi di prima necessità.

Sono due soluzioni a basso costo che renderebbero però un grande servizio per la nostra comunità.

Ci auguriamo sinceramente che il sindaco e la maggioranza consiliare prendano in considerazione le nostre proposte.

I gruppi di minoranza Nuova Scarnafigi e Scarnafigi noi con voi