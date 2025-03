L’Itis Delpozzo alle Finali Nazionali del progetto Sel3c4rs 2025

Il 5, 6 e 7 marzo gli studenti dell’ITIS Delpozzo di Cuneo parteciperanno alle Finali Nazionali del progetto Sel3c4rs 2025 (Sustainable Electric Cars Race for Students) nell’ambito del progettto e-mobility a Rimini.

La rete e-mobility (Rete di scuole per la mobilità sostenibile) è composta da oltre 45 scuole provenienti da tutta Italia e 17 scuole si sfideranno, ognuno con il proprio prototipo di kart radiocomandato a trazione elettrica in scala 1:8, nell’ambito della Fiera KEY 2025, un evento internazionale nel campo delle energie rinnovabili e della transizione energetica.

Gli studenti delle classi quarte e quinte dei corsi di Meccanica ed Elettrotecnica hanno sviluppato con passione il nuovo veicolo, guidati dai professori Peano e Armando, e ora alcuni di loro si metteranno in gioco ed “alla guida” del proprio mezzo, per battagliare in pista.

Per garantire ad ogni scuola uno stesso livello di partenza, ad ogni partecipante sono stati forniti dall’organizzazione un motore elettrico e la batteria, lasciando lo sviluppo di tutti gli altri particolari alle singole scuole. Oltre che le gare di accelerazione, di velocità e di endurance, per determinare il vincitore sarà importante anche la fase di documentazione dei componenti sviluppati e, naturalmente, la sostenibilità dei materiali utilizzati.

Un in bocca al lupo agli studenti!