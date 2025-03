Domenica 2 marzo si è conclusa in bellezza per l’ASD Arcieri dell'Elice di Cuneo la gara sperimentale “National Field del circuito I.B.O.” Csain/Fitarco, tenutasi ad Imperia, con Gabriella Sasia sul podio al terzo posto e in coda Flavio Paradiso che ha conquistato il quarto posto.

A Pino Torinese chiude la stagione indoor il giovanissimo Kevin Giordana con un ottimo 538 punti alla gara , primo sul podio per la categoria Arco Olimpico - Allievi Maschile.