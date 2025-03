Pallapugno: Terre del Barolo Pallonistica Albese ha festeggiato scudetto e supercoppa 2024

Una serata dove sport, tradizione, unione e amicizia sono stati i protagonisti durante un appuntamento molto sentito, in cui la cantina Terre del Barolo, main sponsor della Pallonistica Albese, ha ospitato la squadra, il settore giovanile, lo staff, soci e tifosi, per festeggiare lo scudetto e la supercoppa italiana, trofei vinti nella stagione 2024.

Un sabato, quello del 1 marzo, in cui il numeroso pubblico ha vissuto nuovamente le emozioni di questi due successi, riassunti negli 8’ di un video, realizzato dal regista Andrea Icardi, dove le gesta di capitan Paolo Vacchetto, Bruno Campagno, Lorenzo Bolla, Francesco Pola, Diego Constantin Banu, Stefano Negro, Stefano Rivella, Giacomo Maiolo, hanno preso sempre più forma per arrivare a tingere di biancorosso i due importanti traguardi ottenuti con passione, dedizione, sacrificio e tanta costanza.



All’evento, moderato da Paolo Tibaldi e introdotto da Paolo Boffa, presidente della cantina Terre del Barolo, hanno partecipato numerose autorità, in rappresentanza di Comuni, Regione Piemonte (Gradito il video saluto del Governatore Alberto Cirio), Banca d’Alba, ConfCooperative, associazioni varie, a conferma della vicinanza alla pallapugno come sport del territorio, capace di raccontare la tradizione delle nostre terre.

Applausi anche durante la consegna di un magnum con etichetta dedicata firmata da Terre del Barolo per i giocatori e lo staff che sono stati i veri protagonisti di una stagione indimenticabile dove, ricordiamolo, il triplete è sfuggito di pochissimo (Finale di Coppa Italia persa).

La serata si è conclusa con il rinfresco offerto da Terre del Barolo e preparato dal catering “Il Banchetto” di Novello, per un momento di convivialità che ha rafforzato ancora di più il legame tra la cooperativa e la pallonistica albese.

E ora si riparte con la stagione 2025 in cui la Pallonistica Albese si presenta con Paolo Vacchetto (Battitore e capitano), Bruno Campagno (Spalla), Alessandro Veglio, Francesco Pola, Diego Constantin Banu, Stefano Negro, Stefano Rivella, Giacomo Maiolo. Dt: Gianluca Busca, Domenico Raimondo. Prima giornata in programma sabato 5 aprile ore 15 ad Alba: Terre del Barolo Albese - Speb San Rocco di Bernezzo.

Un grosso in bocca al lupo per essere protagonisti!