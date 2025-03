Special Olympics: mercoledì mattina la Fiamma della Speranza arriva a Cuneo

Mercoledì 5 marzo a Cuneo si svolgerà il Law Enforcement Torch Run (LETR), iniziativa globale che coinvolge le forze dell’ordine di tutto il mondo per promuovere l’accettazione e l’inclusione delle persone con disabilità intellettiva. L’obiettivo è sensibilizzare le comunità locali e globali sull’importanza di costruire una società più inclusiva e accogliente, veicolando un messaggio di speranza, unità e solidarietà.

Durante il Torch Run Final Leg, i membri delle forze dell’ordine, noti come Guardiani della Fiamma, accompagnati da alcuni atleti di Special Olympics, trasportano la Fiamma della Speranza attraverso diverse città e comunità lungo un percorso prestabilito. Il tragitto comprende tappe in luoghi significativi, come piazze, scuole e spazi simbolici.

In Piemonte sono previste 12 tappe il 11 città con 89 runners e tra esse appunto Cuneo, dove parteciperanno agenti e 10 atleti di Special Olympics provenienti da tutto il mondo. La partenza della corsa è prevista da piazza Torino per le ore 10,30. Il percorso si concluderà con cerimonia ufficiale in piazza Galimberti alle ore 11,30 dopo aver percorso via Roma e un tratto di via Caraglio. L’evento si concluderà con uno spazio celebrativo, che vuole trasmettere i valori di accoglienza e solidarietà che caratterizzano Special Olympics in tutto il globo.

"Cuneo territorio ricco di valori di inclusione e rappresentatività grazie in particolare all’Associazione Amico Sport - dichiara Alessandro Romano, direttore provinciale Special Olympics: che i ragazzi con disabilità mentale si avvicinino allo sport è importantissimo. Le competenze che acquisiscono attraverso lo sport le re-immettono in società, nella comunità. Parliamo del primo evento in Italia che dà importanza ad atleti con disabilità mentale."

A fare da corollario all’evento saranno presenti numerose rappresentanze degli istituti scolastici superiori di Cuneo e territorio limitrofi grazie alla fattiva collaborazione, coinvolgimento del provveditorato locale.

"Sono e siamo onorati - conclude Romano - di aver avuto la disponibilità a presenziare, insieme agli atleti di Special, alcune eccellenze dello sport che hanno onorato la nostra provincia nel mondo: tra di esse, Stefania Belmondo, Elisa Rigaudo, Giorgio Damilano."

Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025:

Dopo l’emozionante accensione della Fiamma della Speranza ad Atene, il viaggio è proseguito in Italia, con la benedizione in Vaticano. La torcia è arrivata poi a Torino e nei prossimi giorni attraverserà il Piemonte, unendo le principali città della regione in un percorso che culminerà l’8 marzo con la Cerimonia di Apertura all’Inalpi Arena all’insegna del messaggio “Il futuro è qui”. Dall’8 al 15 marzo Torino ospiterà i Giochi Invernali, dimostrando l’incredibile potere dello sport nel porre fine all’emarginazione e promuovere inclusione e solidarietà. I Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025 accoglieranno 1.500 atleti provenienti da 102 Paesi che gareggeranno in otto discipline: sci alpino, sci nordico, danza sportiva, pattinaggio artistico, floorball, snowboard, racchette da neve e short track. Inoltre, saranno coinvolti più di 1.000 coach e delegati, 2.000 volontari, 1.000 media accreditati e circa 100.000 spettatori.