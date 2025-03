Val Tanaro Rugby a valanga contro la Dynamo Dora

Domenica 2 marzo, sotto un sole splendente, il Val Tanaro Rugby ha trionfato contro la Dynamo Dora con l' imponente punteggio di 73 a 22.

La partita, disputata sul campo di Farigliano, era il recupero della prima giornata di campionato e ha visto una grande affluenza di pubblico, creando un'atmosfera perfetta per una giornata di rugby.

Il match è stato caratterizzato da numerose mete da parte dei giocatori del Val Tanaro, con Schellino e Singla che hanno segnato due mete ciascuno, mentre Campero, Bianco, Piovan, Santoro, Gallo, Giribone e Filippi hanno contribuito con una meta ciascuno. Il talento di Enrico Suria ha brillato con ben 9 trasformazioni, spingendolo sempre più in alto nella classifica marcatori del campionato.

Migliore il campo il numero 8 OLIVIER SINGLA, autore di una prova maiuscola sia in attacco che in difesa.

Ecco la formazione dei cinghiali scesi in campo sotto la guida del coach Andrea Ferreri:

15 Suria

14 Santoro

13 Bonino

12 Giraudo

11 Marengo

10 Campero

9 Schellino

8 Singla

7 Spertino F.

6 Filippi

5 Porasso

4 Giraudi (cap)

3 Gallo

2 Giribone

1 Piovan

A disposizione:

16 Ercole

17 Spertino L.

18 Stringa

19 Ricci

20 Fresia

21 Bianco

Parola al flanker Enrico “Cico” Filippi: “È stata una partita fantastica. Abbiamo giocato in maniera molto coesa, seguendo alla lettera il piano di gioco del coach. La nostra difesa è stata solida, e in attacco siamo stati molto incisivi. La squadra ha dimostrato grande determinazione e voglia di vincere. In ogni caso, ogni giocatore ha dato il massimo ed è stato un lavoro di squadra.”

Luca “Il Principe” Campero: “E’ stata una vittoria importante, ma non possiamo sederci sugli allori. Abbiamo ancora diverse partite difficili davanti a noi e dobbiamo rimanere concentrati. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare e consolidare la nostra posizione in classifica. Lavoriamo duramente in allenamento, cercando di perfezionare ogni aspetto del nostro gioco. L'importante è mantenere alta la motivazione e l'intensità. Abbiamo una grande squadra e crediamo nel nostro potenziale."