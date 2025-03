Alba, Enel avvisa: interruzione energia elettrica lunedì 10 marzo in frazione Madonna di Como

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica.

Lunedì 10 marzo 2025 dalle ore 09 alle ore 16. La via interessata è frazione Madonna di Como ai civici 73, 89, 90. L’interruzione è necessaria per un intervento sugli impianti e interessa solo i clienti alimentati a bassa tensione.

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione.

Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.