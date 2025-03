Dazi, Canada risponde a Trump: tariffe 25% su merci Usa

(Adnkronos) - Il Canada risponde a Donald Trump e introdurrà a partire da oggi dazi del 25% sulle importazioni dagli Stati Uniti. "Dopo una pausa di 30 giorni, l'Amministrazione Usa ha deciso di procedere con dazi del 25% sulle esportazioni canadesi e del 10% sulle risorse energetiche - ha affermato in una dichiarazione diffusa nelle ultime ore il premier canadese Justin Trudeau - Non c'è alcuna giustificazione per queste azioni".

I dazi Usa degli su prodotti canadesi e messicani sono entrati in vigore oggi. Il presidente Usa ha giustificato l'aumento delle tariffe citando la mancanza di progressi nella lotta al traffico di droga.

"Il Canada non permetterà che questa decisione ingiustificata resti senza risposta", ha aggiunto, annunciando che "se i dazi americani entreranno in vigore il Canada risponderà dalla mezzanotte con tariffe del 25% su 155 miliardi di dollari di merci americane, iniziando immediatamente con dazi su merci per un valore di 30 miliardi di dollari e tariffe sui restanti 125 miliardi" entro "21 giorni". Misure che, ha puntualizzato, "resteranno in vigore fin quando non verranno ritirate" le misure decise dall'Amministrazione Trump.