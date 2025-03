" L’uomo come libertà di fronte all’esistenza": venerdì 7 marzo a Cuneo un seminario di studi di antropologia

Il prossimo 7 marzo dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso l’aula magna della sede cuneese dell’Università di Torino (Via Ferraris di Celle, 2 – Cuneo), si terrà un seminario di Studi di Antropologia incentrato sul saggio Antropologia e libertà pubblicato da Carlo Isoardi nel volume di Piergiuseppe Bernardi (a cura di), L’uomo come libertà di fronte all’esistenza. Scritti in onore di Carlo Isoardi, Mimesis, Milano 2024.

Al seminario parteciperanno: Carlo Isoardi, professore di Teologia sistematica allo Studio Teologico Interdiocesano di Fossano; Sergio Ubbiali, professore di Teologia fondamentale alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano; Donatella Pagliacci Professore di Filosofia morale all’Università di Macerata; Paolo Costa, ricercatore presso il Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento; Piergiuseppe Bernardi, professore di Storia della Teologia dell’Oriente cristiano alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. Modererà la discussione Graziano Lingua, professore di Teologia morale e Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino.

Il seminario, dopo una presentazione del volume in questione da parte del curatore e un intervento di Carlo Isoardi sul saggio contenuto nel medesimo volume, procederà con la discussione da parte dei partecipanti su questo stesso saggio. La discussione consentirà anche di fare il punto sulla prospettiva antropologica elaborata da Carlo Isoardi nei suoi 45 anni di insegnamento, in qualità di professore di Teologia sistematica presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Fossano.

Il saggio oggetto del dibattito, dal titolo Antropologia e libertà, è tratto dal volume succitato, messo a punto da alcuni allievi di Isoardi per ringraziarlo del suo appassionato lavoro e della funzione di stimolo che le sue lezioni hanno avuto nella loro successiva attività di ricerca e di insegnamento. In questo senso il volume, dopo una presentazione complessiva della figura di Isoardi come professore e come uomo, appare strutturato in quattro parti: la prima contiene un saggio sintetico di Isoardi stesso sull’antropologia nel contesto del nostro tempo; le altre sono invece incentrate sui temi inerenti alla filosofia, alla teologia e alle scienze pensate in rapporto all’antropologia.

Alla messa a punto del volume, curato da Piergiuseppe Bernardi, oltre al curatore stesso, hanno collaborato: Carlo Isoardi, Paolo Heritier, Graziano Lingua; Francesco Tomatis, Duilio Albarello, Sonia Ristorto, Emanuele Giordana, Andrea Adamo, Francesco Massobrio, Fabrizio Aprile, Danilo Verra. Il volume è stato pubblicato con il contributo dello Studio Teologico Interdiocesano di Fossano.

Carlo Isoardi, nato l’11 maggio 1944 a Poirino e presbitero della Diocesi di Cuneo, è stato professore di Teologia sistematica per 45 anni allo Studio Teologico Interdiocesano di Fossano. Contemporaneamente ha svolto un analogo insegnamento presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano e presso la Scuola di Formazione Teologica “Mons. Luigi Bono” di Cuneo. Ha compiuto ottant’anni nel 2024, occasione per la quale alcuni suoi alunni hanno deciso di “regalargli” il volume presentato nei prossimi giorni.

Data del Seminario di Studi di Antropologia: venerdì 7 marzo (16.30-19.00)

Sede: aula magna della sede cuneese dell’Università di Torino

Indirizzo: Via Ferraris di Celle, 2 – Cuneo

Ingresso: libero

Informazioni: alessandra.scotti@unito.it