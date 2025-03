Marene: in fiamme il capannone accanto a Crosetto Srl, ingenti i danni

Vigili del Fuoco al lavoro, dall'alba di questa mattina, a Marene, dove un incendio di grosse proporzioni ha interessato il capannone della ditta GFC, che ha sede nella struttura di proprietà della Crosetto Srl, in via Roma 126.

L'allerta scattato alle 4,45 ed i pompieri hanno lavorato oltre tre ore prima di riportare la situazione sotto controllo. Sul posto squadre da Saluzzo, Alba (con autoscala), Bra, Savigliano, Busca, Fossano e da Cuneo.

La rapidità con cui si è svolto l'intervento si è rivelata di fondamentale importanza per evitare danni peggiori, come confermato dal presidente della Camera di Commercio cuneese Luca Crosetto, subito informato su quanto accaduto: "Devo ringraziare i Vigili del Fuoco per la tempestività con la quale hanno operato che ha permesso di contenere i danni. Questo episodio giunge in un momento particolare, a pochi giorni dalla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano."

Danni sicuramente ingenti: all'interno del capannone ci sono macchine e mezzi agricoli di vario genere. Seriamente danneggiati anche i pannelli fotovoltaici, a loro volta interessati dalle fiamme.

Non si registrano, fortunatamente, feriti o ustionati.

Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno provocato l'incendio.