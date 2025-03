Più turni serali per la Polizia Municipale ad Alba, ma la minoranza attacca: "Misure insufficienti"

La sicurezza urbana e la presenza della Polizia Municipale nelle ore serali sono stati al centro dell’interpellanza presentata in Consiglio Comunale dal consigliere della Lega Lorenzo Barbero. Il rappresentante della minoranza ha chiesto chiarimenti sull’effettiva attuazione del progetto di potenziamento del corpo di polizia locale, voluto dall’amministrazione per migliorare il presidio della città. "Vogliamo sapere quanti turni serali sono stati effettivamente svolti, con quale cadenza e quali compiti vengono affidati alla Polizia Municipale durante questi servizi. Inoltre, è importante comprendere come verranno gestiti i turni nei mesi di maggior afflusso turistico e in occasione di eventi come Collisioni e la Fiera del Tartufo, quando gli agenti sono sottoposti a un carico di lavoro più intenso", ha dichiarato Barbero, sollecitando anche informazioni sui tempi di pagamento degli straordinari per gli agenti impegnati nei turni aggiuntivi.

A rispondere è stato l’assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi, che ha riepilogato l’operatività del progetto 'Alba Vigile', finanziato con 20.000 euro stanziati nel bilancio previsionale. "Abbiamo ascoltato le richieste dei cittadini, che chiedevano una maggiore presenza della Polizia Municipale sul territorio. L’obiettivo del progetto è incrementare progressivamente i servizi di pattugliamento, adattandoli ai periodi di maggiore criticità per la sicurezza urbana", ha spiegato Tibaldi.

Il piano prevede una programmazione flessibile, articolata in tre periodi distinti. Nei primi mesi dell’anno, caratterizzati da una minore affluenza turistica, si è deciso di concentrare le risorse su turni diurni, con otto servizi settimanali mattutini e un turno notturno mensile dalle 21:00 alle 04:00. Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento degli eventi, i servizi serali verranno intensificati. "Abbiamo già avviato otto turni serali aggiuntivi, che si affiancano a quelli previsti l’anno scorso nella fascia oraria 16:30-24:00, oltre a due turni notturni con quattro operatori suddivisi in due pattuglie", ha specificato l’assessore.

I servizi notturni sono mirati a contrastare il disturbo della quiete pubblica, il consumo di alcol e stupefacenti, il presidio delle aree della movida e il monitoraggio delle zone più sensibili, come la stazione ferroviaria e il terminal dei pullman. Inoltre, su richiesta dei residenti, sono stati predisposti controlli notturni nei quartieri per prevenire i furti.

Tibaldi ha inoltre confermato che la programmazione attuale coprirà le attività fino ad aprile e che, con l’avvicinarsi dei mesi estivi, l’amministrazione valuterà l’aggiunta di ulteriori turni settimanali. "L’anno scorso abbiamo rafforzato la presenza serale introducendo un servizio fisso il giovedì. Vedremo se replicarlo e in che misura. L’obiettivo è mantenere un dialogo costante con i cittadini per modulare i servizi in base alle esigenze".

Tuttavia, Barbero si è dichiarato insoddisfatto della risposta, sottolineando come le misure adottate non siano sufficienti a garantire un presidio adeguato della città nelle ore più critiche. "I cittadini continuano a segnalare problemi di sicurezza, e gli agenti sono chiamati a fare straordinari senza certezze sui rimborsi. Serve un piano più concreto e strutturato, altrimenti il progetto rischia di essere solo un palliativo", ha concluso il consigliere, chiedendo all’amministrazione di rafforzare l’organico e aumentare i fondi destinati al comparto sicurezza.