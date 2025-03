Sala: "San Siro vivrà almeno fino al 2030, poi via a nuovo stadio"

(Adnkronos) - "San Siro? Mi auguro che oggi ci sia la consegna di un'offerta, che da un lato sia economico-finanziaria e dall'altro spieghi cosa bisogna fare". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo a "Non stop news" su Rtl 102.5, per commentare le indiscrezioni stampa secondo cui oggi Milan e Inter presenteranno al Comune di Milano il piano per l'acquisizione dello stadio Meazza, delle aree circostanti e i permessi di costruzione del nuovo stadio.

"Prima delle scorse vacanze - ricorda Sala - abbiamo provato a convincere le squadre a ristrutturare San Siro. E questa è verità storica. Ci hanno lavorato per alcuni mesi e hanno detto 'non si può, è troppo costoso'. Così hanno cominciato a elaborare altri piani ed esattamente a novembre ci hanno detto: 'Bene, siamo interessati all'acquisto di San Siro e delle aree'". Da lì, poi, sono partiti dei tavoli tecnici per esaminare una serie di elementi, come i vincoli acustici, la distanza dalle case, la mobilità, il verde: "Tavoli tecnici che devono portare, mi auguro, a un'offerta".

A questo punto, avverte Sala, "la legge dice che la prima cosa da fare è, avendo l'offerta, ovviamente analizzarla e vedere se è in linea. Dobbiamo fare un bando". Quindi "se oggi arriverà questa offerta, la esamineremo e poi riferirò al Consiglio comunale". Sala ha poi aggiunto: "Fino alle Olimpiadi non succederà nulla, ricordo che il 6 febbraio 2026 si farà l'inaugurazione dei Giochi. Poi cominceranno a costruire un nuovo stadio di fianco a San Siro, e ci vorrà qualche anno. E quando sarà pronto, rigenereranno il vecchio San Siro. Ergo - conclude il sindaco - il vecchio San Siro è destinato a vivere, a mio giudizio, almeno fino al 2030. Se poi dovessi immaginare quando potrà esserci il nuovo stadio, direi il 2030".