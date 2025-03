Sanità: a Verduno, Alba e Bra esami del sangue senza fare coda grazie all'app CodaQ

Da oggi, nei principali Centri Prelievi dell’ASL CN2 (l’Ospedale di Verduno e le Case di Comunità di Alba e Bra) è possibile prenotare gli esami del sangue utilizzando una specifica App chiamata CodaQ. Il sistema permette ai cittadini di evitare attese, prenotando l’orario di accesso allo sportello di accettazione.

L’utilizzo dell’App (compatibile con Android e iOS) è molto semplice. Gratuita e facile da installare, consente di prenotare in anticipo il giorno e l’orario per effettuare gli esami del sangue, senza doversi recare fisicamente al Centro Prelievi, prendere il ticket ed attendere il proprio turno.

Presentandosi all’area di accettazione prelievi, all’orario di prenotazione si vedrà comparire sul monitor in sala il proprio codice, ottenuto tramite l’App. Ciò consentirà di evitare la coda e accorciare i tempi di attesa.

Chi volesse scaricare l’App CodaQ, può farlo da oggi tramite Google Play e App Store. In alternativa, il servizio può essere utilizzato collegandosi al sito book.codaq.it . Chi decidesse di non usufruire di queste opportunità, potrà comunque continuare ad accedere al Centro Prelievi munendosi del biglietto e attendendo il proprio turno.

“La nostra Azienda Sanitaria crede molto nell’importanza di innovare tecnologie e processi, per essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e rendere la loro permanenza presso le nostre strutture il più confortevole possibile” spiega la dottoressa Paola Malvasio, Direttore Generale ASL CN2. “In quest’ottica, abbiamo accolto con favore questo sistema di prenotazione, che consente di ottimizzare gli accessi al Punto Prelievi ed evita agli utenti di dover perdere tempo in coda”.

“Il sistema CodaQ adottato” prosegue la dottoressa Michela Quatela, Direttore della Struttura Complessa di Laboratorio Analisi, “vuole essere una valida opportunità per l’utenza che, comodamente da casa e secondo le proprie necessità, può prenotare la sede, il giorno e l’orario per accedere direttamente allo sportello di accettazione ed essere chiamato in tempi brevissimi in sala prelievi. La rapidità nel fornire una prestazione ai cittadini per noi è una priorità, dal momento che la qualità si traduce anche in tempo.”

L’adozione del sistema CodaQ ottimizzerà l’attività dei Centri Prelievi, rendendoli nel tempo sempre più performanti e accessibili per i cittadini. La guida all’uso dell’App CodaQ è disponibile, attraverso una video-presentazione, al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=SVoMLiSSHxI

Si consiglia agli utilizzatori di CodaQ di presentarsi almeno 5 minuti prima dell’orario prenotato per non rischiare di perdere la priorità. Chi dovesse tardare all’appuntamento, dovrà utilizzare i totem per munirsi di biglietto ed attendere il proprio turno, tramite procedura tradizionale.