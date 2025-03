Unione Trebbiatori di Cuneo: ottant'anni di tradizione e innovazione

La solidità di un’associazione si misura dai suoi anniversari e dagli obiettivi che ha raggiunto e continua a porsi. Il presidente Fabrizio Gastinelli ha tracciato un bilancio tra passato, presente e futuro, menzionando tutti i presidenti che hanno guidato l’Unione Trebbiatori: “Le motivazioni che, 80 anni fa, spinsero a creare la nostra associazione sono ancora attuali, segno che il mondo agromeccanico necessita costantemente di una sua rappresentanza autentica. L’associazione nasce per aiutare i contoterzisti a proporsi agli agricoltori con servizi e conoscenze professionali, attraverso le tecniche e le tecnologie migliori. Allora come oggi, si proponevano tariffe di riferimento per le diverse lavorazioni agromeccaniche. L’associazione non ha mai spesso di fornire servizi tecnici e fiscali ai propri soci. Inoltre, già allora si parlava di gruppi d’acquisto, per ottenere condizioni di favore dai fornitori”. Tra gli sponsor della serata vi erano il concessionario Claas Fogliarino srl e Daziano Lubrificanti.