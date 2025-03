Il dottore è promosso Primario e non ci sono altri in grado di far funzionare la macchina in epiluminescenza: 70 visite sospese da mesi

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno

Come faccio già ormai da diversi anni , per utilizzare la prevenzione tanto raccomandata da tutto il settore Sanitario avevo prenotato al 8/11/2024 una visita dei nevi in epiluminescenza presso ASL CN01. La visita consiste nel controllo periodico e mappatura dei tanti nevi anche in zone poco accessibili come la schiena .Questo controllo permette di valutare la progressione o crescita di macchie e forme tumorali della pelle .

Poco prima del giorno di visita sono stato informato che il servizio era sospeso perché il Dott. Chiarpenello era stato promosso Primario del reparto di Dermatologia in Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, sarebbe stata sua cura ultimare le visite già prenotate .

Passano i mesi e alla mia richiesta di info sulla situazione vengo a sapere che il problema rimane per le persone (circa 70 visite ) che devono utilizzare la macchina in epiluminescenza , ferma in ASL senza dottore o tecnico in grado di utilizzarla

Alla mia richiesta mail presso URP Ospedale e ASL , rispondono telefonicamente operatori che NON hanno risposte certe, chiedo di essere messo a conoscenza nelle mail e risposte da chi ha potere decisionale, esiste?

Sono amareggiato da cittadino e contribuente del SSN fin dal 1986. Faccio una provocazione, ma devo venire io a traslocare questa macchina dove venga utilizzata? Ospedale e/o ASL? Ma non abbiamo imparato niente dalle epidemie e tutte le malattie del nostro tempo che possono essere curate con la prevenzione?

Spero di fare emergere un problema di gestione del personale/mezzi che elimina i Servizi essenziali del SSN a favore del Privato, ho letto articoli di vanto delle Sanità piemontese e ci tengo a sostenerla proattivamente.

Emanuele Greco