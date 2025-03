A Mondovì la consegna dei diplomi conseguiti dai corsisti del Cpia Cn2 "Gino Strada"

Sabato 22 marzo alle ore 11 presso la Sala “Scimè” del Comune di Mondovì si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi di Licenza Conclusiva del Primo Ciclo di Istruzione conseguiti nell’anno scolastico 2023/2024 presso il Cpia Cn2 "Gino Strada".

"Sarà un momento fondamentale – dichiarano dall'istituto – per il riconoscimento dell’impegno e dello studio che hanno dedicato durante un intero anno di frequenza delle lezioni in orari sia diurni che serali. Sarà altresì una bella occasione di incontro e di festa, volta anche a sottolineare l’importanza di una formazione continua, permanente, gratuita ed accessibile a tutti e a tutte. Alle nostre studentesse e ai nostri studenti va il saluto e l’augurio della dirigente e di tutto il corpo docente: che questo non sia che il primo di una lunga serie di traguardi personali e professionali".