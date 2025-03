All’asilo nido di Racconigi un corso di disostruzione pediatrica

Giovedì 13 marzo, dalle ore 17:30 alle 19:30, il nido d’infanzia “Madre Teresa di Calcutta” di Racconigi (via Ferruccio Ton 3) ospiterà un incontro formativo teorico e pratico sulle manovre di disostruzione delle vie aeree pediatriche, aperto anche alle famiglie non iscritte al servizio e organizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Quadrifoglio.

Il corso sarà a cura di Mario Caldera, istruttore nazionale di rianimazione e defibrillazione e istruttore 118.

I temi trattati dalla lezione saranno i seguenti: soffocamento, manovre di disostruzione delle vie aeree pediatriche, cibi e oggetti pericolosi, sicurezza in casa, regole sulla nanna sicura, sicurezza in auto, chiamata ai soccorsi e parametri vitali.

“Invitiamo i cittadini a partecipare numerosi a questa preziosa opportunità, rivolta non solo ai genitori, ma anche a nonni, fratelli, insegnanti e chiunque si occupi dei più piccoli, perché la sicurezza dei bambini è una responsabilità che coinvolge tutta la comunità. È fondamentale essere preparati a gestire situazioni di emergenza e, grazie a questo corso, sarà possibile acquisire le conoscenze necessarie per intervenire tempestivamente in caso di necessità”, commenta la consigliera con delega all’istruzione Elisa Reviglio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’asilo nido al numero 0172-85194 (dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30) o all’indirizzo email asilonido@comune.racconigi.cn.it.