Chiusa la stagione invernale di Cuneoski2000

Si è conclusa la stagione invernale di Cuneoski2000; le piste di Limone Quota 1400 e, per il primo anno, anche quelle di Prato Nevoso, sono state invase dagli oltre 250 iscritti dell’associazione che, in diversi livelli, si sono cimentati nello sci alpino e nello snowboard.

Grande soddisfazione per tutto il direttivo che, animato dal grande valore educativo e sociale sotteso alla pratica sportiva, ha messo in campo le proprie risorse per far sì che lo sci permanga una disciplina di tutti e per tutti.

Grazie al supporto di enti e ditte del territorio e alla collaborazione della Scuola Sci dei Maestri di Limone e di Prato Nevoso oltre 250 tra bambini e adulti si sono cimentati in questa disciplina tanto cara e vicina al nostro territorio.

Con grande orgoglio, per il primo anno, è stato realizzato, sulle piste di Prato Nevoso, un corso di sci e snowboard in notturna.

Unico rammarico non aver concluso la stagione sciistica, causa maltempo, con la consueta fiaccolata societaria, quest’anno ancora più importante perché in ricordo del vicepresidente dell’associazione, Adriano Arese, prematuramente scomparso.

Cuneoski2000 continua la sua attività di promozione sportiva con i progetti destinati alla terza età Fisicomente e con il corso di ginnastica per adulti.

Fervono invece i preparativi per la 6ª edizione del Cuneoski2000 Summer Camp in programma dal prossimo 9 giugno e fino al 8 agosto dedicato ai bambini e ragazzi della fascia di età 5-14 anni.

"L’associazione vuole ringraziare quanti, a diverso titolo, hanno contribuito alla buona riuscita dell’attività invernale e soprattutto le famiglie che riconfermano il loro legame con la società", manda a dire il sodalizio.