Scarnafigi piange Raffaele De Chirico: l’addio al brigadiere in congedo

Scarnafigi piange Raffaele De Chirico, brigadiere in congedo, venuto a mancare nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 marzo all’età di 63 anni, dopo una lunga battaglia contro una grave malattia.

Per anni aveva svolto il suo incarico presso la Stazione dei Carabinieri del paese, dove era stimato e benvoluto per il suo atteggiamento autorevole ma al contempo gentile. La sua perdita rappresenta un profondo dolore per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Lascia la moglie Nadia, la figlia Beatrice con Emanuele, la madre, la sorella e il fratello con le rispettive famiglie, oltre a cognati, cognate e nipoti.

Il rosario sarà recitato domani, giovedì 6 marzo, alle 20 nella chiesa parrocchiale di Scarnafigi.

I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre la salma riposerà nel cimitero di Villafranca Piemonte.