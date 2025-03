Si è rinnovato il direttivo della Proloco Dronerese: confermato alla presidenza Luca Bertaina

Nella serata di ieri (martedì 4 marzo) a Dronero, un’importante riunione ha visto riunirsi presso la Sala Consiliare del Comune la Proloco Dronerese per il rinnovo del direttivo.



Confermato alla presidenza Luca Bertaina, che continuerà a guidare l’associazione. Eletti al suo fianco Silvia Demaria come vicepresidente, Martina Cucchietti come segretario e Giacomo Coalova come tesoriere (Collegio dei Provibiri: Navaraj Venere, Ludovica Bertola, Francesco Bernardi).



“Il rinnovo del direttivo segna il proseguimento del lavoro avviato negli ultimi anni - dicono dalla Proloco Dronerese - che ha visto un gruppo di giovani impegnarsi con passione e dedizione nella promozione e nell’organizzazione di eventi sul territorio. Il team confermato è pronto a continuare su questa strada, con l’obiettivo di rafforzare il successo delle iniziative passate e dar vita a nuovi momenti di comunità per il 2025.”



Tanti progetti ed obiettivi in programma. Tra gli appuntamenti principali previsti per questo 2025 ci sono:

- Mangiando Pedalando (maggio), un evento che unisce la passione per la gastronomia e lo sport, permettendo di scoprire il territorio pedalando tra piatti tipici e paesaggi mozzafiato;

- Agriaperitivo (giugno), nei campi di Dronero;

- Festa Patronale (settembre), uno degli eventi più importanti dell’anno, che celebrerà le tradizioni e la cultura di Dronero.



“Il nuovo direttivo della Proloco - concludono - è impegnato a portare avanti il grosso lavoro svolto fino ad oggi, garantendo eventi di qualità che possano coinvolgere la comunità e valorizzare sempre di più il territorio di Dronero.”