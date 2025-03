Trasporti, Bergesio (Lega): "Bene ratifica convenzione per velocizzare lavori Cuneo-Breil-Ventimiglia"

“Bene la ratifica della convenzione tra il governo italiano e quello francese per velocizzare i lavori di manutenzione ordinaria e sull’esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Un passo storico e fondamentale per il nostro Paese e per il rafforzamento dei rapporti bilaterali, indispensabile per la mobilità non solo dei territori coinvolti. Grazie all’impegno del ministro Salvini è stato fatto un lavoro congiunto, frutto della consapevolezza e dell’importanza strategica di questa infrastruttura. La linea Cuneo-Breil-Ventimiglia non è solo un collegamento ferroviario, ma una via di comunicazione cruciale per lo sviluppo economico, turistico e sociale delle aree interessate. Nell’arco di un anno siamo riusciti a concludere in Parlamento un percorso e passi avanti saranno fatti per superare i vincoli burocratici e i troppi dinieghi non funzionali a quella che è la reale necessità che questa infrastruttura funzioni meglio”.

Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive.