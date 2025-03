Trasporto Pubblico Locale, La Nuova Provincia: più attenzione delle Regione sull'appalto bus in Granda

Riceviamo e pubblichiamo:

Grazie a una visione condivisa tra le sette città del Bacino di Cuneo e le Unioni Montane e ad un’attenta pianificazione, il sistema di trasporto pubblico è stato ottimizzato per garantire un servizio equo e capillare, rispondendo alle esigenze di studenti, lavoratori, turisti e delle fasce più deboli della popolazione. L’adozione del Biglietto Integrato Piemonte (BIP) ha ulteriormente semplificato gli spostamenti, offrendo un’unica soluzione di viaggio per l’intero territorio provinciale.



Tuttavia, il rischio di una suddivisione del servizio in più lotti, come proposto dall’Agenzia per la Mobilità della Regione Piemonte, minaccia di compromettere i risultati raggiunti. Una gestione frammentata potrebbe infatti creare disparità nell’erogazione dei servizi, con il rischio di penalizzare le aree a domanda debole e di ridurre l’integrazione tra i diversi collegamenti.



Per questo motivo, il Consiglio Provinciale si impegni a:

• Garantire un’unica gestione provinciale del trasporto pubblico locale, preservando l’efficienza e l’uniformità del servizio.

• Mantenere e potenziare il modello integrato sviluppato negli ultimi anni, assicurando la continuità e l’accessibilità del trasporto per tutti i cittadini.

• Valorizzare le tecnologie esistenti, come il BIP, per rendere il servizio sempre più semplice e fruibile.



“La mobilità è un diritto fondamentale e una leva strategica per la crescita del nostro territorio” – sottolineano i rappresentanti de La nostra provincia – “Non possiamo permettere che le conquiste fatte negli ultimi anni vengano messe a rischio. Vogliamo andare avanti, migliorando ulteriormente l’efficienza e la qualità del servizio per tutti i cittadini della Provincia di Cuneo”.



L’amministrazione provinciale inviti quindi tutti gli attori istituzionali e del settore trasporti a sostenere questa visione condivisa, affinché il trasporto pubblico locale continui a rappresentare un’opportunità di sviluppo e inclusione per l’intero territorio.



La Nostra Provincia