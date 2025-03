A 80 anni dall’eccidio il ricordo dei nove partigiani caduti a Valmala

Domenica 9 marzo saranno trascorsi 80 anni da quel tragico episodio della Resistenza, avvenuto il 6 marzo 1945, quando ci fu un attacco fascista al comando partigiano della 181ª brigata Garibaldi della valle Varaita, a poche settimane dalla fine della guerra.

Nell'eccidio furono uccisi, dai fascisti della divisione Monterosa, nove uomini partigiani; si chiamavano Ernesto Casavecchia, Giorgio Minerbi, Andrea Ponzi, Tommaso Racca, Pierino Panero, Alessandro Rozzi, il russo Ivan Volhov Pavlovich, Francesco Salis, Biagio Trucco.

La Città di Busca e il Municipio di Valmala insieme con l’Anpi di Verzuolo-Valle Varaita sono i promotori degli eventi organizzati in ricordo del tragico atto di sangue.

“Sono passati più di 80 anni – affermano dall'Anpi ‘Verzuolo e valle Varaita’ da quando giovani uomini e giovani donne scelsero la strada più difficile e rischiosa per conquistare libertà, giustizia e cercare di far tornare il sereno dopo molti anni di buio.

Ora purtroppo in Europa, e non solo, nuvole nere, anzi nerissime incombono nuovamente: fanno morti, disastri, massacri, tolgono libertà.

È quindi più che mai necessario in questi momenti ritrovarci nei luoghi dove allora le nubi venivano cacciate, spesso a prezzo della vita, perché lo fossero per sempre e non potessero ritornare.

Domenica 9 marzo a Valmala perciò rendiamo testimonianza ai nove caduti e a tutti coloro che lottarono in quei giorni ormai lontani, ma con il cuore, la mente e gli occhi bene aperti sulle vicende e sulle minacce dell’oggi”.

Il programma si è aperto ieri sera, martedì 4 marzo, a Piasco con la proiezione del cortometraggio “Neve rosso sangue”, alla presenza del regista Daniel Daquino.

La commemorazione dell’eccidio al santuario di Valmala, domenica 9 marzo, prevede il ritrovo alle 10 davanti al cippo dedicato ai Caduti, dove sarà deposta la corona d’alloro.

Alle 10,30 la messa e a seguire gli interventi davanti alla lapide dei partigiani.

È previsto il saluto del sindaco Ezio Donadio e successivamente l’orazione ufficiale tenuta dalla sindaca di Piasco Stefania Dalmasso.

Seguirà alle 12,30 il pranzo conviviale.

Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30, sarà aperto al pubblico l’Ecomuseo della Resistenza ‘Il Codirosso' a Rossana (in via Mazzini 67).