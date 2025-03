A Bra martedì 11 marzo l'incontro “Giovani in Azione: quali strumenti per stimolare la partecipazione e la cittadinanza attiva”

Proseguono gli incontri realizzati dal progetto Oikos.

Martedì 11 marzo alle ore 18:30, presso la Sala Conferenze del Centro Polifunzionale G. Arpino di Bra, si terrà l'incontro “Giovani in Azione: quali strumenti per stimolare la partecipazione e la cittadinanza attiva”.

L’evento vedrà la partecipazione della Consulta Giovanile di Bra, che condividerà esperienze, strategie e buone pratiche per favorire l’impegno attivo dei giovani nella comunità.

Perché è importante parlare di cittadinanza attiva?

In un’epoca in cui la partecipazione giovanile è spesso messa alla prova da sfide sociali e digitali, è fondamentale creare spazi di confronto e opportunità concrete per i giovani. L’incontro sarà un’occasione per scoprire strumenti utili, riflettere sulle difficoltà e valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nel cambiamento sociale.

L’iniziativa è aperta a giovani, educatori, amministratori e cittadini interessati a costruire insieme una società più inclusiva e dinamica.

Ingresso libero

Per info: 3662401353

Al termine dell’incontro è previsto un piccolo rinfresco.

Gli incontri sono realizzati all'interno delle attività del progetto “Oikos. Città, casa comune” un progetto selezionato da @con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con la partnership di Associazione Quartiere Madonna dei Fiori Odv, Comune di Bra, Istituto San Domenico Savio, Istituto Comprensivo Bra1 e l'Istituto comprensivo Bra 2