Al Marenco di Ceva "L'Usignolo e l'Imperatore"

Sabato 8 marzo alle ore 18 andrà in scena al Marenco di Ceva l'ultimo spettacolo della stagione Teatro in Famiglia organizzato dalla Compagnia del Teatro Marenco in collaborazione con Piemonte dal Vivo e Comune di Ceva.

In scena "L'Usignolo e l'Imperatore" con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci e Mirjam Schiavello . Produzione TRG.

Il grande imperatore della Cina scopre che, di tutte le meraviglie del suo regno, la più invidiata è il canto di un usignolo del suo immenso giardino. Ascoltato il canto di quel meraviglioso uccellino, l'imperatore si commuove di tanta bellezza e lo fa rinchiudere nel suo palazzo. Quando dal Giappone arriva in omaggio un uccellino meccanico capace di cantare con perfezione inaudita, il piccolo animale vola via senza fare più ritorno. La fiaba delicata e intima di Andersen ha ancora oggi la forza di tracciare percorsi di sorprendente attualità.

Ingresso € 7- Biglietti in vendita su vivaticket.it oppure presso la biglietteria del Teatro dalle 16,30 di sabato 8 marzo.