All'Open Baladin di Cuneo lo showcooking Coldiretti porta la biodiversità in tavola grazie ai cereali antichi

La coltivazione dei cereali antichi è una grande risorsa in termini di tutela della biodiversità agricola, perché consente di recuperare varietà un tempo radicate, di valorizzare i territori e le loro specificità e di produrre farine di alta qualità dai sapori autentici e genuini, che arricchiscono il nostro patrimonio agroalimentare. È quanto rileva Coldiretti Cuneo nell’annunciare che al centro del nuovo show cooking Campagna Amica in scena all’Open Baladin Cuneo, in programma domani, giovedì 6 marzo alle ore 18, ci sarà la farina di farro dicoccum nero.

Si tratta di un cereale antico che Carlo Arcostanzo e Giovanni Faggio della società agricola biologica “Il Papavero Rosso” di Caraglio, appartenente al circuito Campagna Amica, hanno riscoperto una decina di anni fa. “Le origini di questo cereale – spiegano Carlo e Giovanni – si collocano in Francia, è il risultato di incroci avvenuti in epoche remote di cui non si ha traccia. ‘Sparito’ per un lungo periodo, ne abbiamo ritrovati 50 grammi e, insieme ad un gruppo di contadini locali, siamo riusciti a riprodurre la semente”.

“Si chiama farro dicoccum nero – aggiungono – perché la sua spiga è nera, ha un gusto più aromatico del farro classico e ha la caratteristica di essere maggiormente panificabile. Noi aggiungiamo una parte della sua farina alla miscela che utilizziamo per produrre il pane, così da ottenere un prodotto unico, che risulta anche più digeribile”.

Oltre a coltivare con metodo biologico farro dicoccum nero e decine di altre varietà antiche di cereali, Giovanni e Carlo si occupano della trasformazione in farine e prodotti da forno: la molitura, rigorosamente a pietra, ha luogo nel mulino aziendale e la cottura di pane e biscotti nel forno a legna aziendale; i prodotti sono disponibili nel punto vendita a Cuneo, in frazione Confreria.

Durante lo show cooking Campagna Amica di giovedì sera, chef e cuochi del corso ENAIP ad indirizzo ristorazione coniugheranno i sapori del passato con un pizzico di innovazione offrendo tanti spunti creativi per ricette da assaporare, assieme a sorsi di birra Baladin, e da sperimentare a casa.

“Gli show cooking di Campagna Amica sono veri e propri viaggi alla scoperta di produzioni e tradizioni recuperate, di gusti ritrovati, di realtà agricole che contribuiscono in maniera determinante a preservare, con cura e attenzione, la nostra biodiversità agroalimentare” sottolinea il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

Appuntamento, dunque, per giovedì 6 marzo alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).