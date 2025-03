Progetto "Giovani in gioco", a Vernante una ciaspolata notturna con la luna piena

Anche il Comune di Vernante sta partecipando al progetto “Giovani in gioco”, promosso dal Comune di Cuneo e finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il bando “Progetti per i giovani - In ambito sportivo”. L'iniziativa offre ai giovani dai 15 ai 29 anni l’opportunità di praticare attività sportive gratuite, supportati da esperti del settore.

Le iniziative a carattere sportivo sono partite il 15 febbraio coinvolgendo i giovani dai 15 ai 29 anni. Il primo appuntamento di sci di fondo e biathlon laser, svolto sulle nevi dell’incantevole frazione Palanfrè è stato molto apprezzato dai giovani partecipanti, sia per la bella giornata soleggiata sia per la professionalità degli istruttori che hanno saputo trasmettere la lezione in modo semplice ed efficace.

Il secondo appuntamento sarà una ciaspolata notturna con la luna piena organizzata sempre in collaborazione con l’A.S.D. Rigaudo I Love Sport.

La location, salvo impraticabilità, sarà ancora una volta la bella frazione Palanfrè di Vernante. Il ritrovo è previsto alle ore 19:30 di venerdì 14 marzo, nel parcheggio vicino alla pista da fondo. L’escursione durerà circa un paio d’ore, al termine della quale ci sarà la possibilità di osservare la volta celeste con l’associazione “Sideralis Officina delle Stelle”.

È sufficiente presentarsi con l'abbigliamento idoneo (si raccomandano scarponcini alti impermeabili!), ciaspole e bastoncini (per chi ne è sprovvisto potrà prenotarle via e-mail o telefonicamente, saranno fornite in loco) ed una pila o una luce frontale. Le prenotazioni sono aperte in via prioritaria ai residenti nel Comune di Vernante, ma anche ai giovani degli altri Comuni della val Vermenagna e dei comuni partner del progetto, tra cui Cuneo, Boves, Borgo San Dalmazzo, Vernante, Caraglio, Dronero, e quelli aderenti all'Unione Montana Valle Stura, potranno partecipare, in base alla disponibilità.

Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo. Per info ed iscrizioni contattare l’A.S.D. ILOVESPORT all’indirizzo e-mail a.s.d.ilovesport@gmail.com o telefonicamente al numero +393339023286

La data del terzo evento è in via di definizione e sarà comunicata successivamente in base alle condizioni stagionali.