Cuneo: per la Giornata mondiale del rene porte aperte in Nefrologia

Il 13 marzo prossimo ricorre la Giornata Mondiale del Rene, un grande evento di sensibilizzazione sulle malattie renali.

Come stanno i tuoi reni? Promuovere la diagnosi precoce e la protezione della salute dei reni è lo slogan di quest’anno promosso dalla Società Internazionale di Nefrologia (ISN) e dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni Renali (IFKF-WKA). La Società italiana di Nefrologia (SIN) e la Fondazione Italiana del Rene (FIR) aderiscono a questo progetto e coordinano in Italia le attività in favore della popolazione.

La struttura complessa Nefrologia e Dialisi dell’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo partecipa al progetto Porte aperte in Nefrologia: dalle ore 9 alle ore 14 – nello spazio antistante l’Ambulatorio Trapianti di rene dell’Ospedale A. Carle al piano rialzato, sarà allestita una postazione dove medici, infermieri e pazienti volontari, saranno a disposizione per dare informazioni sulla prevenzione delle malattie renali, eseguire gratuitamente un esame delle urine e la misurazione della pressione arteriosa, con consegna immediata di un referto.

Alcuni dati

In Italia, come nel resto del mondo, l’insufficienza renale cronica è in costante aumento e non è raro che venga diagnosticata ormai in stadio avanzato, senza aver dato segno di sé magari per molti anni: i reni, infatti, svolgono un lavoro importante, ma silenzioso e quando si ammalano non sempre è facile accorgersene. Si stima, infatti, che circa il 10% della popolazione mondiale sia affetta da insufficienza renale, ma che meno della metà di queste persone siano realmente consapevoli della loro condizione. Le malattie renali, spesso associate ad altre patologie, come l'ipertensione e il diabete, possono portare a gravi complicazioni fino alla necessità di terapia sostitutiva (dialisi, trapianto) e comportano un’aumentata mortalità.

Tuttavia, semplici comportamenti come l'adozione di abitudini salutari, l’attività fisica regolare e la sospensione del fumo, e regolari controlli a costo contenuto della pressione arteriosa e dell’esame delle urine possono aiutarci a prevenire e diagnosticare precocemente queste malattie e talvolta a modificarne il decorso.

La Giornata Mondiale del Rene 2025 si propone di far luce su questo tema e di promuovere comportamenti e stili di vita che possono contribuire alla salute dei reni, sottolineando il ruolo fondamentale della PREVENZIONE. In questa giornata negli ospedali e nelle piazze di tutta Italia, medici e infermieri specializzati nelle malattie renali offriranno screening gratuiti, consulenze mediche, e informazioni su come mantenere sani i reni.