Buoni risultati per il liceo Bodoni di Saluzzo alle finali regionali di corsa campestre

Il 27 febbraio si sono svolte, a Torino, le finali regionali di corsa campestre, categorie allievi e allieve, con il liceo Bodoni di Saluzzo qualificato in entrambe le categorie.

Per il settore maschile, ottimo risultato di Matteo Bagnus, che ottiene il secondo posto individuale. Per quel che riguarda la prova a squadre, buon quarto posto grazie alle performance del prima citato Bagnus, insieme ai compagni Nicholas Lombardo, Leonardo Palermiti e Giacomo Gerlero.

La squadra delle allieve, pur essendo composta da tutte ragazze del 2010, (ricordiamo che in questo anno scolastico gareggiano insieme i nati degli anni 2008, 2009 e 2010) ha trionfato promuovendo le partecipanti (Vittoria Audifreddi (quarta assoluta), Anna Laratore (quinta), Arianna Perotto (dodicesima) e Marta Canavese) a campionesse regionali e, soprattutto, staccando l'eventuale pass per la finale nazionale.

La finale nazionale, per il momento, non è ancora stata calendarizzata e, forse, per quest'anno non verrà disputata: ma, per il momento, manca l'ufficialità della decisione. I ragazzi sono stati seguiti, messi in squadra e accompagnati in questa avventura fin dalle fasi precedenti dal professor Sabena Renato, insegnante del liceo sportivo di Saluzzo.