Caraglio: nuove apparecchiature di rilevazione delle infrazioni semaforiche

Con un importante avviso ai cittadini l'amministrazione comunale di Caraglio comunica che a partire da lunedì 10 marzo saranno messe in funzione delle nuove apparecchiature di rilevazione delle infrazioni semaforiche posizionate sulle lanterne semaforiche.



Queste saranno posizionate lungo la S.P. 422, nello specifico all’incrocio di via Cesare Battisti con via C.L.N. ed all’incrocio di via Divisione Cuneense con via Rittanolo.



Le apparecchiature saranno in funzione 24 ore su 24 e si aggiungono alle altre già posizionate a livello dei semafori lungo la strada provinciale.