A Sommariva del Bosco si decide la sorte delle alberate secolari

La scorsa settimana si è svolto a Sommariva del Bosco un incontro, definito “positivo”, per la vicenda degli abbattimenti di un buon numero di alberi secolari presenti sul territorio comunale e oggetto di due relazioni/studi da parte degli esperti, Danilo Pecollo e Giacomo Olivero.

Proprio i due periti si incontreranno nei prossimi giorni per una verifica congiunta, alla quale si farà riferimento circa gli abbattimenti necessari e le modalità migliori per la ri-piantumazione, che andrà valutata caso per caso.

Infatti le alberate a bordo strada nacquero in periodi di traffico e carreggiate ben differenti, con alberi molto ravvicinati e di alto fusto, con chiome e radici che nel tempo si sono estese e possono diventare problematiche, di difficile manutenzione e pericolose in caso di crolli improvvisi.

L’associazione Comuneroero, del presidente Cesare Cuniberto, sostenuta dall’Osservatorio per la Tutela del Paesaggio di Langhe e Roero, da Canale Ecologia e da Italia Nostra Regionale, ha seguito da vicino il caso e organizzato l’incontro tra l’amministrazione, le associazioni e gli esperti, per discutere in dettaglio l’argomento e concordare un modus operandi che riduca al minimo gli abbattimenti, avvii un programma virtuoso di cura e manutenzione delle alberate e contenga il rischio di cadute.

L’incontro è stato positivo e tutte le parti si sono presentate con all’incontro con spirito costruttivo.

Il gruppo locale dell’associazione Comuneroero ha diffuso un documento in cui viene riassunta dal proprio punto di vista la vicenda e specificate le proprie posizioni, da cui si legge: “Le alberate di Sommariva del Bosco vanno salvate, c’è l’impegno dell'amministrazione e vogliamo credere che verranno abbattuti solo gli alberi certamente pericolosi, salvando così l’urbanistica e l’estetica dei viali storici del paese. Su sollecitazione della popolazione abbiamo avviato lo scorso settembre una raccolta firme per la tutela delle alberate comunali: oltre 400 cittadini hanno firmato la petizione in poche settimane. La proposta delle associazioni agli amministratori è stata quindi molto semplice e concreta: il sindaco si impegni a far rifare una verifica congiunta dai due esperti, Pecollo e Olivero e tutti ci atterremo al loro parere tecnico congiunto. Non verranno abbattuti alberi senza ripiantare alberi”

Dal canto suo, il sindaco Marco Pedussia ha ribadito che l’esito dell’incontro è stato più che soddisfacente: “Abbiamo un buon rapporto e collaboriamo fattivamente con tutte le associazioni ambientaliste. Siamo stati la prima amministrazione di Sommariva del Bosco a proporre e far fare da un esperto indiscusso come il dottor Danilo Pecollo, uno studio sullo stato di salute delle centinaia di grandi alberi che abbiamo su tutto il territorio comunale e nel contempo consideriamo validissimo lo studio effettuato dal professor Giacomo Olivero nel 2022. Come tutti, anch’io sono convinto che ogni pianta che si ritenga incurabile vada sostituita con un’altra, ma vanno tenuti presenti molti fattori e ogni situazione può essere diversa. Essendo un Comune con più di 5000 abitanti abbiamo un ufficio tecnico predisposto e dopo i pareri congiunti dei due esperti, opereremo in modo da garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente”.

Nel documento diffuso dalle associazioni ambientaliste si legge in conclusione: “Auspichiamo che quanto prima venga formalmente costituita la Commissione Ambiente, dove noi confermiamo la disponibilità a partecipare, affinché venga quanto prima predisposto il Regolamento Comunale del Verde: un obiettivo importante da raggiungere per tutti i comuni del Roero a noi come associazioni vi lavoreremo affinché ciò avvenga e ringraziamo sin d’ora Sommariva Del Bosco che farà da apripista”.