Alba: 8 marzo a Teatro con "Io, Roberta, Ippolita, Lucia, in arte Ippolita Baldini"

Sabato 8 marzo 2025, alle 21, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Teatro Sociale G. Busca di Alba ospiterà l’esilarante monologo “Io, Roberta, Ippolita Lucia in arte Ippolita Baldini”.

Se è vero che gli uragani più devastanti hanno nomi femminili, tenetevi forte: lei ne ha tre! Roberta Ippolita Lucia. Ippolita Baldini è un’attrice comica vera, alla continua ricerca del suo luogo di intimità, dell’uomo della sua vita, in continuo movimento, perché non è facile avere tre nomi, con tre diverse personalità e riuscire a gestirle in equilibrio, soprattutto in un mondo come quello di oggi, pieno di stimoli ma pure di false libertà.

L’attrice si ispira a quelle che definisce “due donne franche”, Franca Valeri e Franca Rame. Tutto questo in uno spettacolo elettrizzante, coinvolgente, divertente, interpretato da una attrice dalla “passione comica”.

Posti ancora disponibili al botteghino del Teatro Sociale, in piazza Vittorio Veneto n. 3, tutti i giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e due ore prima dall’inizio della recita.

Vendita online su www.ticket.it e alla Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G.