Ascolti tv, De Martino leader prima serata con 'Stasera tutto è possibile'

(Adnkronos) - Da 'Affari tuoi' a 'Stasera tutto è possibile', Stefano De Martino è leader della serata di martedì. Nell'access prime time, il game show dei pacchi su Rai1 ha conquistato 5.805.000 spettatori con il 27,3% di share confermandosi leader tra i programmi di fascia.

A seguire, su Rai2, 'Stasera tutto è possibile' ha intrattenuto 2.195.000 spettatori, raggiungendo il 14,7% di share e registrando lo share più alto tra i programmi di prime time. Su Rai1, infatti, il terzo appuntamento con 'Miss Fallaci' ha totalizzato 2.395.000 spettatori e il 13,3% di share, mentre su Canale 5, 'Mission: Impossible - Dead Reckoning' ha raggiunto 1.713.000 spettatori con l'11,7% di share.

De Martino ha vinto anche in sovrapposizione con 'Miss Fallaci', sia in termini assoluti che di share. Nel lasso di tempo in cui 'Step' e la fiction di Rai1 si sono 'sfidati' (dalle 21.53 alle 23.23), 'Stasera tutto è possibile' si è imposto con 2.490.991 spettatori e il 14,1% di share, superando 'Miss Fallaci' su Rai1, che ha ottenuto 2.312.613 spettatori e il 13,1% di share.

Fuori dal podio troviamo Italia 1 con 'Le Iene Show' che ha intrattenuto 1.401.000 spettatori (10,5% share) mentre La7 con 'DiMartedì' raggiunge 1.539.000 spettatori (9,4% di share). A seguire Rete 4 con 'È Sempre Cartabianca' (657.000 spettatori, 4,7% share); Rai3 con 'Le Ragazze' (656.000 spettatori, 3,5% share); TV8 con 'Bohemian Rhapsody' (389.000 spettatori, 2,4% share); Nove con 'Little Big Italy' (197.000 spettatori, 1,4% share).