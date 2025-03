Cagna, Grigolon e Converso: i Caffè Storici della Granda e del Piemonte puntano ad entrare nei "Luoghi del Cuore Fai"

In provincia Granda, i rappresentati sono la pasticceria Cagna di Garessio, la Grigolon 1912 di Mondovì e la Converso di Bra. Ma, allargando lo sguardo, possiamo incontrare anche la pasticceria Bonfante di Chivasso, il Caffè Deiro del Santuario d’Oropa, la Krumeria Comino e il Savoia Bar di Casale Monferrato, l’Antica Pasticceria Pan Belmonte di Cuorgné e la Roletti di San Giorgio Canavese. Per arrivare alle torinesi Baratti&Milano, Caffè Elena, Caffè Florio, Gerla 1927, Mulassano, la Gelateria Pepino, Platti, Caffè San Carlo, Stratta, Caffè Torino, Pasticceria Abrate, Pfastich e The Tea.



[La pasticceria Cagna di Garessio - foto da sito internet]

Sono i Caffè Storici del nostro territorio che - raggruppati in associazione - si sono candidati per il censimento nazionale "I Luoghi del Cuore del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano". Attualmente il gruppo dei Caffè Storici di Torino e del Piemonte figura al 417° posto della classifica nazionale FAI, con 354 voti raccolti: più si raccolgono, più sarà possibile accedere a risorse e progetti di valorizzazione che beneficerebbero non solo i caffè stessi, ma l’intero tessuto culturale e turistico del Piemonte.

Votare è semplice e gratuito: basta collegarsi al sito ufficiale del FAI e sostenere la candidatura con un click.

“I Caffè Storici - spiega il presidente dell’associazione Edoardo Cavagnino - sono da sempre spazi di incontro e fermento culturale, di memoria e socialità. Nel tempo hanno ospitato artisti, scrittori, politici e rivoluzionari. Sostenerli in questa candidatura è un atto d’amore per la nostra storia e per il futuro del turismo culturale in Piemonte”.



[La pasticceria Grigolon di Mondovì]