Daniele Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente PML): “Fiamma Special Olympics segnale per persone con disabilità e famiglie"

Questa mattina la fiamma Special Olympics ha fatto tappa a Cuneo, nel suo percorso di avvicinamento ai Giochi Mondiali Invernali Torino 2025 che prenderanno il via sabato prossimo, 8 marzo.

Un evento di grande significato per il consigliere regionale della Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale, Daniele Sobrero, che da presidente del Corneliano Roero diede vita a una squadra di calcio composta da giocatori con sindrome dello spettro autistico, la prima iscritta alla Figc in provincia di Cuneo, ed è tuttora attivo nel sostegno agli Enti del Terzo Settore operativi sul tema disabilità: “Sono felice nel vedere il mondo del grande sport, Stefania Belmondo e Giorgio Damilano in prima persona, mobilitarsi per questo grande evento che non è solo rilevante per la promozione del nostro Piemonte, ma soprattutto offre a tutti i nostri ragazzi con disabilità intellettiva e alle loro famiglie una visione chiara di un futuro possibile. Vedere atleti di tutto il mondo viaggiare fino in Piemonte e gareggiare davanti a pubblico e media propone una visione della disabilità completamente diversa da quella a cui siamo tutti abituati e ci propone una possibilità di costruire una società diversa, in cui le differenze non sono un limite, ma una risorsa”.

“Auguro agli atleti e alle loro famiglie che siano Giochi ricchi di condivisione e speranza - conclude Sobrero - e, visto che sabato ricorre la Giornata della Donna, voglio dedicare un pensiero a tutte le ragazze e donne con disabilità: le battaglie che facciamo e faremo per le tematiche dell’8 marzo valgono particolarmente per loro”.